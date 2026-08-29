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Трамп знайшов спосіб подвоїти нафтові запаси США: що передбачає угода з Венесуелою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп знайшов спосіб подвоїти нафтові запаси США: що передбачає угода з Венесуелою
Домовленість має залучити до Венесуели майже $100 млрд приватних інвестицій
фото: Getty Images, з відкритих джерел

Точний механізм контролю над венесуельськими родовищами поки не розкритий

Президент США Дональд Трамп заявив про угоду з Венесуелою, яка передбачає отримання Сполученими Штатами більшості контролю над понад 65 млрд барелів доведених запасів венесуельської нафти. Американський лідер назвав домовленість «найбільшою нафтовою угодою в історії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, домовленість уклали за участю держсекретаря США Марко Рубіо, міністра оборони Піта Хегсета, тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес та приватного бізнесу. Президент США заявив, що угода не потребуватиме коштів американських платників податків.

Трамп також стверджує, що домовленість більш ніж удвічі збільшить нафтові запаси США, розширить постачання сировини та допоможе знизити ціни на бензин для американців.

Водночас 65 млрд барелів не йдеться про фізичне переведення венесуельської нафти до американських сховищ. Заява Трампа стосується контролю над доведеними запасами Венесуели. Адміністрація США поки не повідомила, які саме родовища охоплює угода та хто відповідатиме за їх розробку. Точний юридичний і фінансовий механізм домовленості також не оприлюднений.

Марко Рубіо заявив, що угода має залучити до Венесуели майже $100 млрд приватних інвестицій. За його словами, кошти спрямовуватимуть на відновлення економіки та нафтової інфраструктури країни, а також на створення тисяч високооплачуваних робочих місць.

Венесуела має понад 300 млрд барелів доведених запасів сирої нафти – найбільший показник у світі. Її нафтовий сектор тривалий час стикався з недостатнім фінансуванням та проблемами інфраструктури, що позначилося на видобутку.

Напередодні заяви Трампа адміністрація США вела переговори з тимчасовим урядом Венесуели про отримання частки в нафтових активах країни. За даними Reuters, йшлося про понад десяток діючих родовищ. Раніше «Главком» із посиланням на Axios повідомляв про переговори щодо родовищ із сукупними доведеними запасами близько 90 млрд барелів. Серед варіантів обговорювалося отримання частки у власності або довгострокова оренда окремих родовищ.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Венесуела має передати США до 50 млн барелів нафти. За словами американського президента, ці поставки мали бути спрямовані на американський ринок.

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Теги: Марко Рубіо переговори ринок президент Венесуела бензин Дональд Трамп нафта

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