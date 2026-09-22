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Зеленський закликав Трампа залучити Сі Цзіньпіна до переговорів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський закликав Трампа залучити Сі Цзіньпіна до переговорів
Зеленський хоче залучити Китай до переговорів з РФ
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у готовності Кремля до перемовин, тому для тиску на РФ варто залучити Китай

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у тому, що Кремль наразі готовий до реальних перемовин. Про це пише «Главком».

У зв'язку з небажанням Росії до миру, Зеленський наголосив на необхідності залучення міжнародних партнерів – США, європейських країн та Китаю – для здійснення спільного тиску на Москву.

За словами Зеленського, напередодні зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером він відверто звернувся до президента США з проханням залучити Сі Цзіньпіна до процесу, оскільки очільник КНР має безпосередній вплив на Володимира Путіна.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: Китай США Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін росія

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