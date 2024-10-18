Головна Світ Політика
search button user button menu button

Треба «ефективно реагувати»: НАТО звернулося до Румунії щодо російських дронів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Треба «ефективно реагувати»: НАТО звернулося до Румунії щодо російських дронів
Рютте: Союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу
фото: Yves Herman / Reuters

17 жовтня Румунія підняла в небо винищувачі через порушення повітряного простору невеликим літальним апаратом

НАТО просить Румунію «ефективно реагувати» в разі порушення її повітряного простору російськими ракетами і дронами. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони.

За його словами, НАТО має продемонструвати, що повітряний простір його країн-членів є пріоритетом.

«І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати наступне. НАТО виявляє свою солідарність, і також ми закликаємо румунську владу швидко та ефективно реагувати на цей інцидент», – заявив Рютте.

Як відомо, у четвер, 17 жовтня, Румунія підняла в небо чотири винищувачі через порушення національного повітряного простору невеликим літальним апаратом, ймовірно, безпілотником, який проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які будуть виконувати місії з охорони повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не виявили безпілотник, а мешканцям округу Констанца було рекомендовано сховатися.

Раніше стало відомо, що румунські військові в п'ятницю, 4 жовтня, виявили в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який запускали для ураження цілей в Україні.

До слова, раніше Румунія відреагувала на порушення повітряного простору російським дроном в режимі реального часу. Військові стежили за ситуацією за допомогою винищувачів F-16. 

Читайте також:

Теги: НАТО Румунія безпілотник дрон Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український морський безпілотник Sea Baby
Морські дрони. Нове вдосконалення
11 жовтня, 12:08
Для «підпалювачів» міжнародного порядку може бути й неприємний сюрприз, коли США і НАТО почнуть нарешті діяти значно більш рішуче і дієвіше
Глобальна війна стає все реальнішою
16 жовтня, 17:00
Київ може отримати членство в Альянсі в обмін на відмову від частини своїх територій?
НАТО в обмін на території?
2 жовтня, 13:33
«Ми зараз у значно гіршому становищі, ніж хотілося б. Але у кращому, ніж прогнозувалося навесні»
Жовтень та початок листопада – архіважливий період для України. Що на нас чекає
5 жовтня, 09:01
Максим та його бабуся Валентина Шаульська загинули 21 вересня
Трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія
21 вересня, 13:52
Вибухи у Тихорецьку 21 вересня
Чим атакувала Україна російські склади боєприпасів? Деталі від Forbes
22 вересня, 13:50
За словами Ердогана, Туреччина стежитиме за розвитком подій, обговореннями і дійде до остаточного рішення у питанні вступу України в НАТО
«НАТО не хоче, щоб Україна була членом Альянсу». Ердоган зробив несподівану заяву
25 вересня, 15:46
Номери та QR-код терміналу Starlink на підбитому «Шахеді»
Росія встановила Starlink на «Шахед» – Defense Express
25 вересня, 18:30
Мірча Луческу перебуває на посаді тренера збірної Румунії понад 42 роки
Футбольний тренер Луческу встановив світовий рекорд
13 жовтня, 20:04

Політика

«Ніхто не дає гарантій»: Президент повідомив, чи є альтернатива Плану перемоги
«Ніхто не дає гарантій»: Президент повідомив, чи є альтернатива Плану перемоги
Як і коли Ізраїль атакуватиме Іран: подробиці Washinhton Post
Як і коли Ізраїль атакуватиме Іран: подробиці Washinhton Post
Зеленський назвав країну, яка є лідером в укомплектуванні українських бригад
Зеленський назвав країну, яка є лідером в укомплектуванні українських бригад
Треба «ефективно реагувати»: НАТО звернулося до Румунії щодо російських дронів
Треба «ефективно реагувати»: НАТО звернулося до Румунії щодо російських дронів
Глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України
Глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України
Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах
Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
37K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
23K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
13K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
7475
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua