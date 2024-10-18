Треба «ефективно реагувати»: НАТО звернулося до Румунії щодо російських дронів

Рютте: Союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу

17 жовтня Румунія підняла в небо винищувачі через порушення повітряного простору невеликим літальним апаратом

НАТО просить Румунію «ефективно реагувати» в разі порушення її повітряного простору російськими ракетами і дронами. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони.

За його словами, НАТО має продемонструвати, що повітряний простір його країн-членів є пріоритетом.

«І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати наступне. НАТО виявляє свою солідарність, і також ми закликаємо румунську владу швидко та ефективно реагувати на цей інцидент», – заявив Рютте.

Як відомо, у четвер, 17 жовтня, Румунія підняла в небо чотири винищувачі через порушення національного повітряного простору невеликим літальним апаратом, ймовірно, безпілотником, який проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які будуть виконувати місії з охорони повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не виявили безпілотник, а мешканцям округу Констанца було рекомендовано сховатися.

Раніше стало відомо, що румунські військові в п'ятницю, 4 жовтня, виявили в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який запускали для ураження цілей в Україні.

До слова, раніше Румунія відреагувала на порушення повітряного простору російським дроном в режимі реального часу. Військові стежили за ситуацією за допомогою винищувачів F-16.