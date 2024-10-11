Морські дрони. Нове вдосконалення

«Російський флот постійно ховається в портах дислокації, а морські дрони тепер наносять удари навіть по об’єктах ворога на суші»

До відео роботи дронів на полі бою за роки війни ми вже звикли. А на цьому тижні українці мали змогу побачити, як працюють морські дрони. Причому, якщо раніше ми могли дивитись ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, то тепер морські дрони СБУ вийшли на новий рівень.

На відео морський дрон із розміщеною на ньому ракетною системою залпового вогню відпрацьовує по позиціях росіян на Кінбурнській косі. Нове покоління «Sea Baby» вже активно застосовується для виконання бойових завдань. При цьому Служба продовжує роботу над вдосконаленням унікальної зброї.

Морські дрони від моменту своєї появи змінили баланс сил на Чорному морі. А нові дрони – ще більш небезпечна зброя для ворога. По суті це багатоцільова платформа, яка може нести різні типи озброєння та дистанційно мінувати акваторію. Після виконання завдань вони повертаються на базу. Якщо раніше «морські малюки» вражали в основному кораблі ЧФ РФ, то після модернізації здатні наносити удари по об’єктам та скупченням живої сили ворога, якщо ті знаходяться і на березі. Точні удари по позиціям росіян на Кінбурнській косі це підтверджують.

Нагадаю, що у лютому цього року українці донатили на створення флоту морських дронів. Спеціалісти Служби не підвели – дрони демонструють прекрасні результати. Російський флот постійно ховається в портах дислокації, а морські дрони тепер наносять удари навіть по об’єктах ворога на суші. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні. В короткі строки запустили у виробництво нову розробку, постійно працюючи над її вдосконаленням та весь час знаходячись на крок попереду росіян.

Результати роботи «морських малюків»? Україна спочатку зняла зернову блокаду, а тепер не дає кораблям чф РФ наближатись до торгових кораблів, які йдуть з наших портів. Чим відповідає колишня «морська супер-держава»? Парадами десь на Балтиці, постійними змінами керівників свого чорноморського флоту та спробами нанести ракетні удари по цивільним портам. Здається щось «СВО» пішла не по плану не тільки на суші, але і на морі.