Головна Думки вголос Олександр Черненко
search button user button menu button
Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Морські дрони. Нове вдосконалення

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Український морський безпілотник Sea Baby
фото: СБУ

«Російський флот постійно ховається в портах дислокації, а морські дрони тепер наносять удари навіть по об’єктах ворога на суші»

До відео роботи дронів на полі бою за роки війни ми вже звикли. А на цьому тижні українці мали змогу побачити, як працюють морські дрони. Причому, якщо раніше ми могли дивитись ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, то тепер морські дрони СБУ вийшли на новий рівень.

На відео морський дрон із розміщеною на ньому ракетною системою залпового вогню відпрацьовує по позиціях росіян на Кінбурнській косі. Нове покоління «Sea Baby» вже активно застосовується для виконання бойових завдань. При цьому Служба продовжує роботу над вдосконаленням унікальної зброї.

Морські дрони від моменту своєї появи змінили баланс сил на Чорному морі. А нові дрони – ще більш небезпечна зброя для ворога. По суті це багатоцільова платформа, яка може нести різні типи озброєння та дистанційно мінувати акваторію. Після виконання завдань вони повертаються на базу. Якщо раніше «морські малюки» вражали в основному кораблі ЧФ РФ, то після модернізації здатні наносити удари по об’єктам та скупченням живої сили ворога, якщо ті знаходяться і на березі. Точні удари по позиціям росіян на Кінбурнській косі це підтверджують.

Нагадаю, що у лютому цього року українці донатили на створення флоту морських дронів. Спеціалісти Служби не підвели – дрони демонструють прекрасні результати. Російський флот постійно ховається в портах дислокації, а морські дрони тепер наносять удари навіть по об’єктах ворога на суші. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні. В короткі строки запустили у виробництво нову розробку, постійно працюючи над її вдосконаленням та весь час знаходячись на крок попереду росіян.

Результати роботи «морських малюків»? Україна спочатку зняла зернову блокаду, а тепер не дає кораблям чф РФ наближатись до торгових кораблів, які йдуть з наших портів. Чим відповідає колишня «морська супер-держава»? Парадами десь на Балтиці, постійними змінами керівників свого чорноморського флоту та спробами нанести ракетні удари по цивільним портам. Здається щось «СВО» пішла не по плану не тільки на суші, але і на морі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: безпілотник дрон СБУ озброєння Україна держава українці зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У соцмережах розгорівся гучний скандал через жінку, яка назвала себе «Богородицею» та яка начебто здатна допомогти одужати важкохворим людям
Секти та українці. Як не потрапити у пастку
Вчора, 20:40
Найчастіше втрачаються мисливські рушниці
Скільки зброї втрачено або викрадено від початку повномасштабної війни: оприлюднені цифри
12 вересня, 09:31
Bild поширив інформацію, яку Офіс президента спростовує
«Україна проти будь-якої заморозки війни». Офіс президента спростовував інформацію Bild
15 вересня, 12:49
Уночі Росія перебувала під атакою безпілотників
Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
21 вересня, 10:03
Ситуація на фронті важка
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2024 року
29 вересня, 00:00
Зеленський відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату Джошем Шапіро
Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці
29 вересня, 14:48
Український дрон Shoolika mk6
РФ поскаржилася на атаку понад ста дронів
3 жовтня, 08:50
У кожній українській бригаді, яка бере участь в операції на території Курської області, є військові юристи
ЗСУ перекинули значну кількість військових юристів на Курщину
7 жовтня, 06:19
У «Фіаті» їхало сім осіб, усі – громадяни України
У польській Медиці сталася ДТП з українцями, є загиблі та поранені
Вчора, 11:48

Олександр Черненко

Морські дрони. Нове вдосконалення
Морські дрони. Нове вдосконалення
Удари СБУ і Сил Оборони по складах у Торопці: демілітаризація за планом
Удари СБУ і Сил Оборони по складах у Торопці: демілітаризація за планом
«Бомбити Воронеж» – це вже не мем
«Бомбити Воронеж» – це вже не мем
Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»
Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»
Останні прильоти по аеродрому у Липецьку. Чому це важливо
Останні прильоти по аеродрому у Липецьку. Чому це важливо
Спецоперація у Морозовську. КАБів стане менше
Спецоперація у Морозовську. КАБів стане менше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
215K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
175K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
81K
Реакція американців на допомогу США Україні змінилась
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024

Новини

Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Сьогодні, 11:28
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua