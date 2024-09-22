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Чим атакувала Україна російські склади боєприпасів? Деталі від Forbes

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чим атакувала Україна російські склади боєприпасів? Деталі від Forbes
Вибухи у Тихорецьку 21 вересня
фото: соцмережі

Україна спровокувала потужний вибух у Тихорецьку в Краснодарському краї РФ

Україна, ймовірно, застосувала новітній безпілотний літальний апарат ракету-дрон «Паляниця», щоб атакувати російські склади боєприпасів. Про це повідомляє Forbes.

У публікації йдеться, що через чотири дні після підриву величезного арсеналу в місті Торопець на заході Росії, українські безпілотники завдали повторного удару по цьому об'єкту, а також спровокували потужний вибух у Тихорецьку в Краснодарському краї країни-агресора.

«Стає все більш очевидним, хоча це ще не підтверджено, що українці використовують свій новітній безпілотний літальний апарат – реактивний «ракетний дрон» «Паляниця» – для цих нищівних нальотів», – йдеться у матеріалі.

Forbes пише, що дрон «Паляниця» має турбореактивний двигун AI-PBS-350, спільно розробленим PBS у Чехії та українською фірмою «Івченко-Прогрес». Двигун виробляє 3400 ньютонів тяги, що є достатньо для доставки однотонної ракети на кілька сотень кілометрів.

Нагадаємо, що 21 вересня Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Росії на російській території. Крім того, під атакою українських військових опинилися й російська радіолокаційна станція.

Раніше у селищі Октябрський Тверської області Росії безпілотники атакували військовий секретний об'єкт. Місцеві зазначають, що там розташовуються ракетні шахти та на бойовому чергуванні перебуває ракета «Сармат». 

Нагадаємо, що ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Відомо, що після вибухів почалася детонація боєприпасів.

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Теги: росія ЗСУ війна склад зброї Україна безпілотник озброєння росіяни

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