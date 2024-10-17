НАТО працює з Україною, наближаючи її до членства в Альянсі: заява Марка Рютте

Рютте: «НАТО працює з Україною, наближаючи вас до Альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами, щоб зміцнити безпеку для всіх нас»

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Про це він сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

«НАТО працює з Україною, наближаючи вас до Альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами, щоб зміцнити безпеку для всіх нас», – сказав він.

За його словами, Китай став фактором, який грає на руку війні Росії в Україні.

«Війна в Україні показала, що нестабільність в Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу, і що країни, що розташовані за тисячі миль від нас, такі як Іран, Китай або Північна Корея, можуть загрожувати нашій безпеці, у нашому «власному подвір'ї», – сказав він.

Він також підкреслив, що «наш світ тісно пов'язаний, як і наша безпека. Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України, і він не може продовжувати підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це впливало на його інтереси та репутацію. Іран та Північна Корея підживлюють російську військову машину ракетами та безпілотниками в обмін на підтримку військової промисловості. Тому ми маємо чітко оцінювати виклики, з якими ми стикаємося, і працювати з нашими однодумцями, щоб вирішувати наші спільні виклики та відстоювати наші спільні цінності».

Рютте також сказав, що з нетерпінням чекає того дня, коли «Україна буде тут як член цього Альянсу. І до того часу ми продовжимо робити все можливе, щоб забезпечити перемогу України. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки».

Як повідомлялося, 17 жовтня у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО. Сьогодні у форматі робочого ланчу відбувається засідання Ради Україна-НАТО міністерського рівня. Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Брюсселя для участі у Європейській Раді та для представлення лідерам країн ЄС українського Плану перемоги, доєднався до цієї зустрічі.