Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО працює з Україною, наближаючи її до членства в Альянсі: заява Марка Рютте

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАТО працює з Україною, наближаючи її до членства в Альянсі: заява Марка Рютте
Генсек НАТО підкреслив, що «наш світ тісно пов'язаний, як і наша безпека»
фото: nato.int

Рютте: «НАТО працює з Україною, наближаючи вас до Альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами, щоб зміцнити безпеку для всіх нас»

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Про це він сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

«НАТО працює з Україною, наближаючи вас до Альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами, щоб зміцнити безпеку для всіх нас»,  – сказав він.

За його словами, Китай став фактором, який грає на руку війні Росії в Україні.

«Війна в Україні показала, що нестабільність в Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу, і що країни, що розташовані за тисячі миль від нас, такі як Іран, Китай або Північна Корея, можуть загрожувати нашій безпеці, у нашому «власному подвір'ї», – сказав він.

Він також підкреслив, що «наш світ тісно пов'язаний, як і наша безпека. Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України, і він не може продовжувати підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це впливало на його інтереси та репутацію. Іран та Північна Корея підживлюють російську військову машину ракетами та безпілотниками в обмін на підтримку військової промисловості. Тому ми маємо чітко оцінювати виклики, з якими ми стикаємося, і працювати з нашими однодумцями, щоб вирішувати наші спільні виклики та відстоювати наші спільні цінності».

Рютте також сказав, що з нетерпінням чекає того дня, коли «Україна буде тут як член цього Альянсу. І до того часу ми продовжимо робити все можливе, щоб забезпечити перемогу України. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки».

Як повідомлялося, 17 жовтня у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО. Сьогодні у форматі робочого ланчу відбувається засідання Ради Україна-НАТО міністерського рівня. Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Брюсселя для участі у Європейській Раді та для представлення лідерам країн ЄС українського Плану перемоги, доєднався до цієї зустрічі.               

Теги: Марк Рютте Володимир Зеленський НАТО Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримання Усика у польському аеропорту: що відомо станом на ранок
Затримання Усика у польському аеропорту: що відомо станом на ранок
18 вересня, 07:01
Фіни допоможуть Україні виготовляти дрони
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії та досяг з ним важливих домовленостей
25 вересня, 01:48
Вучич переконаний: зараз миру між РФ та Україною бути не може
Скільки ще триватиме і як закінчиться війна в Україні? Президент Сербії висунув версію
27 вересня, 14:59
Крилата ракета Storm Shadow
Der Spiegel порахував, скільки об'єктів зможе атакувати Україна, якщо Захід дозволить бити вглиб РФ
4 жовтня, 08:58
Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл
За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі майже 246 тисяч родин після обстрілів
7 жовтня, 17:27
Військова служба була для Павла Новака не просто покликанням, а справою життя
Мріяв стати військовим, аби захищати Батьківщину. Згадаймо Павла Новака
14 жовтня, 09:00
Зеленський подякував Емманюелю Макрону за підтримку роботи України з партнерами
Зеленський представив Макрону деталі плану перемоги
10 жовтня, 21:10
Рослини ехінацеї містять різноманіття активних сполук, таких як кавова кислота, алкаміди, фенольні кислоти, розмаринова кислота, поліацетилени
Поширена в Україні. Названо рослину, яка здатна підвищити імунітет
14 жовтня, 13:23
Гетманцев розповів про підвищення податків
Податки знову зростуть? Гетманцев пояснив плани уряду
15 жовтня, 10:20

Політика

НАТО працює з Україною, наближаючи її до членства в Альянсі: заява Марка Рютте
НАТО працює з Україною, наближаючи її до членства в Альянсі: заява Марка Рютте
Зеленський підтвердив першу розмову з Фіцо у Брюсселі
Зеленський підтвердив першу розмову з Фіцо у Брюсселі
США ввели санкції проти Китаю й Росії за спільне виробництво дронів «Гарпія»
США ввели санкції проти Китаю й Росії за спільне виробництво дронів «Гарпія»
Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією
Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією
ЦАХАЛ заявив про імовірну ліквідацію лідера ХАМАСу Сінвара
ЦАХАЛ заявив про імовірну ліквідацію лідера ХАМАСу Сінвара
Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї
Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
48K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
17K
У столиці масово зупинився громадський транспорт
14K
Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста

Новини

Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Сьогодні, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua