Румунія знайшла нові уламки «Шахеда» на своїй території

Фрагменти «Шахеда» виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла

Румунські військові в п'ятницю, 4 жовтня, виявили в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який запускали для ураження цілей в Україні. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Фрагменти «Шахеда» виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю – приблизно в тому ж районі, де підіймали винищувачі під час нічної атаки Росії проти Одещини.

«Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур», – йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що «Шахед» виявили в позаміській зоні, й жодних елементів інфраструктури він не уразив.

«Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву», – додало румунське Міноборони.

Нагадаємо, з 29 вересня НАТО розпочало посилене спостереження за повітряним простором Румунії. Причиною є падіння російських безпілотників на територію країни.

До слова, у ніч на 27 вересня російські загарбники запустили безпілотники по території України в районі Кілії на Дунаї, поруч із кордоном із Румунією.