Морпіхи врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море (фото)

Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря морпіхи ЗСУ врятували цивільного

Військові назвали найпоширенішу причину нещасних випадків на воді

Військові моряки врятували цивільного, якого віднесло у відкрите море. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море. У результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходол», – розповіли морпіхи.

Вони нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Нагадаємо, що в Одесі 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні.

Як повідомлялося, якщо військова і погодна ситуація сприятимуть оздоровленню людей на морі – влада Одещини докладе максимум зусиль, аби організувати все у безпечних місцях. Про це заявляв керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

До слова, влада Києва не планує відкривати пляжний сезон у столиці. Містянам рекомендується утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.