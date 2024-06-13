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Морпіхи врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Морпіхи врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море (фото)
Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря морпіхи ЗСУ врятували цивільного
фото: ВМС ЗСУ

Військові назвали найпоширенішу причину нещасних випадків на воді

Військові моряки врятували цивільного, якого віднесло у відкрите море. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море. У результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходол», – розповіли морпіхи.

Вони нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Нагадаємо, що в Одесі 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. 

Як повідомлялося, якщо військова і погодна ситуація сприятимуть оздоровленню людей на морі – влада Одещини докладе максимум зусиль, аби організувати все у безпечних місцях. Про це заявляв керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

До слова,  влада Києва не планує відкривати пляжний сезон у столиці. Містянам рекомендується утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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Теги: Чорне море Одеса чоловік море морська піхота

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