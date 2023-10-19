Країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря

В операції з розмінування моря беруть участь сім кораблів

Рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі «Рамштайн»

Мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору. Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

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Зазначається, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

Рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, а 16 жовтня кораблі вже вийшли у море.

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Операція з пошуку мін не обмежується територіальними водами (12-мильною зоною) Болгарії, але поширюється на суміжну акваторію, якою проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору.

В операції беруть участь сім кораблів (один румунський та шість болгарських). Група ідентифікувала п'ять із семи кораблів, які ведуть тралення.

ВМС Болгарії:

мінний загороджувач «Цибър» (бортовий номер 32);

фрегат «Дръзки» (бортовий номер 41);

сторожовий корабель «Смели» (бортовий номер 11);

фрегат «Верни» (бортовий номер 42).

ВМС Румунії:

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морський тральщик Slt. Alexandru Axente (бортовий номер 30).

Раніше повідомлялося, що Україна запустить ринок послуг із розмінування.