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Країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря
В операції з розмінування моря беруть участь сім кораблів
фото ілюстративне

Рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі «Рамштайн»

Мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору. Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

Зазначається, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

Рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, а 16 жовтня кораблі вже вийшли у море.

Операція з пошуку мін не обмежується територіальними водами (12-мильною зоною) Болгарії, але поширюється на суміжну акваторію, якою проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору.

В операції беруть участь сім кораблів (один румунський та шість болгарських). Група ідентифікувала п'ять із семи кораблів, які ведуть тралення.

ВМС Болгарії:

  • мінний загороджувач «Цибър» (бортовий номер 32);
  • фрегат «Дръзки» (бортовий номер 41);
  • сторожовий корабель «Смели» (бортовий номер 11);
  • фрегат «Верни» (бортовий номер 42).

ВМС Румунії:

  • морський тральщик Slt. Alexandru Axente (бортовий номер 30).

Раніше повідомлялося, що Україна запустить ринок послуг із розмінування.

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Теги: Чорне море розмінування НАТО

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