Євро-2024: Бельгія обіграла Румунію, створивши інтригу в групі України

Вже на 73-й секунді Бельгія відкрила рахунок у матчі

Після перемоги Бельгії Україна опинилася на останньому місці в групі

Збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0.

Бельгія розпочала чемпіонат Європи з мінімальної поразки від Словаччини (0:1). У другому турі зіграла проти іншого лідера групи – Румунії, яка сенсаційно розгромила Україну з рахунком 3:0.

Вже на 73-й секунді Бельгія відкрила рахунок у матчі. Після скидання від Ромелу Лукаку гольового удару завдав півзахисник Юрі Тілеманс – 1:0. Попри швидкий пропущений м'яч, Румунія одразу ж побігла відіграватися. На п'ятій хвилині після подачі з кутового пробивав захисник Раду Драгушин, однак голкіпер бельгійців відбив м'яча з-під перекладини.

До кінця першої половини зустрічі більшу кількість моментів створили футболісти збірної Бельгії. Румунія відповіла на них своїми в останню п'ятихвилинку тайму.

Активніше румуни розпочали другий тайм, однак не змогли реалізувати моменти. Натомість Бельгія подвоїла рахунок. Спершу VAR скасував гол Ромелу Лукаку через офсайд. Однак на 79-й хвилині гол Бельгії вже було зараховано – після передачі від голкіпера Куна Кастельса забив півзахисник Кевін Де Брейне.

Після двох турів в усіх чотирьох збірних по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).

Турнірна таблиця групи Е

Румунія – 3 очки (2 матчі), 3:2 (різниця м'ячів) Бельгія – 3 очки (2), 2:1 Словаччина – 3 очки (2), 2:2 Україна – 3 очки (2), 2:4

Нагадаємо, 21 червня у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.