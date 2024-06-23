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Євро-2024: Бельгія обіграла Румунію, створивши інтригу в групі України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Євро-2024: Бельгія обіграла Румунію, створивши інтригу в групі України
Вже на 73-й секунді Бельгія відкрила рахунок у матчі
фото: AP

Після перемоги Бельгії Україна опинилася на останньому місці в групі

Збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. 

Бельгія розпочала чемпіонат Європи з мінімальної поразки від Словаччини (0:1). У другому турі зіграла проти іншого лідера групи – Румунії, яка сенсаційно розгромила Україну з рахунком 3:0.

Вже на 73-й секунді Бельгія відкрила рахунок у матчі. Після скидання від Ромелу Лукаку гольового удару завдав півзахисник Юрі Тілеманс – 1:0. Попри швидкий пропущений м'яч, Румунія одразу ж побігла відіграватися. На п'ятій хвилині після подачі з кутового пробивав захисник Раду Драгушин, однак голкіпер бельгійців відбив м'яча з-під перекладини.

До кінця першої половини зустрічі більшу кількість моментів створили футболісти збірної Бельгії. Румунія відповіла на них своїми в останню п'ятихвилинку тайму.

Активніше румуни розпочали другий тайм, однак не змогли реалізувати моменти. Натомість Бельгія подвоїла рахунок. Спершу VAR скасував гол Ромелу Лукаку через офсайд. Однак на 79-й хвилині гол Бельгії вже було зараховано – після передачі від голкіпера Куна Кастельса забив півзахисник Кевін Де Брейне.

Після двох турів в усіх чотирьох збірних по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).

Турнірна таблиця групи Е

  1. Румунія – 3 очки (2 матчі), 3:2 (різниця м'ячів)
  2. Бельгія – 3 очки (2), 2:1
  3. Словаччина – 3 очки (2), 2:2
  4. Україна – 3 очки (2), 2:4

Нагадаємо, 21 червня у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

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Теги: чемпіонат Європи Бельгія Румунія Збірна України Ромелу Лукаку Юрі Тілеманс

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