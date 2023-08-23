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Україна пішла на поступки щодо формату трибуналу над РФ і Путіним: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна пішла на поступки щодо формату трибуналу над РФ і Путіним: деталі
Спецтрибунал щодо злочинів РФ буде створений у Гаазі та діятиме за нідерландським законодавством
фото: Харківська правозахисна група

На лаві підсудних російського диктатора може й не бути

Україна погодилася на змінений формат так званого гібридного трибуналу стосовно агресії РФ. Про це пише «Європейська правда».

Як пояснив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, українська модель трибуналу не сподобалася союзникам. Низка західних столиць, включно з Вашингтоном, побоюються, що самі згодом будуть покарані «за російською схемою».

«Доктрина міжнародного права перебуває в заручниках у глобальної політики, у геополітики. І окремі наші партнери побоюються, що цей прецедент буде використаний проти них, бо вони також проводять військові кампанії за кордоном. І про це треба чесно говорити», – заявив посадовець.

За його словами, українська влада таки пішла на поступки і вже не виключає можливість створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу, на якому наполягають, зокрема, США.

Нині єдина вимога України – це те, що в разі створення гібридного трибуналу його основою не має стати українська судова система, як пропонувалося спочатку. Пояснюється це тим, що наша Конституція не передбачає створення такого судового органу та не дозволяє іноземним суддям виносити рішення іменем України. А змінювати Конституцію під час воєнного стану не можна.

«Це (гібридний трибунал на базі українського законодавства. – ред.) неприйнятна для України модель. Але створення інтернаціоналізованого трибуналу не обов’язково означає створення трибуналу в українській правовій системі... Тому компромісом може бути створення інтернаціоналізованого трибуналу як частини судової системи іншої країни, чия судова система викликає довіру», – зазначив заступник голови Офісу президента.

За інформацією видання, спецтрибунал щодо злочинів РФ буде створений у Гаазі та діятиме за нідерландським законодавством. Нідерландський уряд нібито вже дав на це попередню згоду.

Однак досі лишається непогоджена деталь – чи опиниться серед підсудних трибуналу російський диктатор Володимир Путін. Смирнов закликав бути реалістичними, адже Росія його не видасть.

«Ми маємо тверезо говорити, що зі створенням трибуналу ми не зможемо забезпечити фізичну присутність Путіна на ньому... Але обмеження його пересування кількома країнами (через страх арешту) – це вже ефективний результат» – зауважив Смирнов.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що формат створення спецтрибуналу за злочин російської агресії проти України може бути визначений до кінця року.

До слова, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Як повідомлялося, у Гаазі 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.

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Теги: росія путін Україна трибунал

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