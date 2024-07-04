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Ізраїль ліквідував високопоставленого командира «Хезболли»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль ліквідував високопоставленого командира «Хезболли»
Насера вважають командиром підрозділу, що відповідальний за обстріл Ізраїлю з південно-західної частини Лівану
фото з відкритих джерел

На півдні Лівану армія Ізраїлю ліквідувала Мохаммеда Насера

Ізраїльські військові вдарили по південних районах Лівану, ліквідувавши одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання «Хезболла». Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що біля міста Тир на півдні Лівану армія Ізраїлю ліквідувала Мохаммеда Насера. Його вважають командиром підрозділу, що відповідальний за обстріл Ізраїлю з південно-західної частини Лівану.

Джерела в Лівані повідомили, що Насер відповідав за частину операцій «Хезболли» на кордоні. Одне з джерел повідомило, що також загинув інший боєць угруповання і цивільна особа.

Насер був того ж рангу і значення, що і Талеб Абдалла, – верховний командир, якого вбили внаслідок ізраїльського удару в червні.

У заяві ізраїльських військових сказано, що Насер і Абдалла «були двома найвідомішими терористами «Хезболли» на півдні Лівану».

Високопоставлений політик «Хезболли» Хасан Фадлалла сказав, що Насер знав, що він був мішенню, але не залишав поле бою впродовж дев'яти місяців. За його словами, «Хезболла» завдасть «каральної відповіді» Ізраїлю за «його злочин, щоб цей ворог зрозумів, що рука опору довга».

Як повідомлялося, Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня.

Нагадаємо, масштабне протистояння між Ізраїлем і «Хезболлою», ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США

До слова, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угрупування «Хезболла» й далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, «режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення».

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Теги: Ізраїль вбивство армія

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