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«Це була цілковита перемога Путіна», – Закаєв про обмін ув’язненими між Росією та Заходом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Це була цілковита перемога Путіна», – Закаєв про обмін ув’язненими між Росією та Заходом
Путін зустрічає звільненого з ув'язнення кілера Вадима Красікова
фото: Mikhail Voskresensky, Tass

Ахмед Закаєв: «Я впевнений, що всі, хто спостерігали за цим обміном, усвідомлять, що це було приниження і ганьба»

Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв висловився щодо масштабного обміну ув’язненими між Росією та Заходом. На його думку, головного вбивцю та терориста №1 у всьому світі реабілітовано, а жодна країна не зможе його заарештувати або затримати, адже США продовжують вести з ним переговори. Про це він заявив в інтерв’ю для NV.

«Ось ця подія відбулася 1 серпня. Я впевнений у тому, що всі, хто спостерігали за цим, хто на першому етапі емоційно сприймали звільнення заручників як велику удачу, схаменуться і усвідомлять, що це було приниження і ганьба. І що це була цілковита перемога Путіна – убивці, який продовжує й сьогодні вбивати українських дітей, жінок, старих і руйнувати всю інфраструктуру, що є основним винуватцем і проблемою № 1 для всього цивілізованого світу», – так чоловік висловлюється про обмін ув’язненими між Росією та країнами Заходу, що відбувся на початку місяця у Туреччині.

До слова, напередодні події Закаєв виступив із думкою, що останнім часом відбулися великі зміни в умах західних політиків, однак в інтерв’ю чоловік визнав, що помилився. Західні політики, що вважають себе «світочами демократії», продовжують вести переговори з головним терористом, як це було й під час геноциду чеченського народу, висловлюється Закаєв.

Нагадаємо, 1 серпня відбувся масштабний обмін ув’язненими між США, Росією, Словенією та Німеччиною. За його результатами, було обміняно 24 людини, серед яких і відставний полковник ФСБ, Володимир Красіков. Він відомий тим, що вбив Зелімхана Хангошвілі – командира взводу Чеченської республіки Ічкерія під час Другої чеченської війни та грузинського військового офіцера під час російсько-грузинської війни у 2008 році.

До слова, президент США Джо Байден після обміну політв'язнями з Росією закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна «зупинитися». Про це він сказав, коли зустрів літак з трьома американцями.

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Теги: обмін полоненими Чечня путін росія США

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