Головна Думки вголос Олег Постернак
search button user button menu button
Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія буде тільки і те робити, що жорстко вимагати територіальних поступок і невступу в НАТО
фото з відкритих джерел

«Якщо завтра починаються переговори із Росією, будьте, українці, готові до територіальних поступок в такому разі»

От як зрозуміти цих українців? 57% вже зараз бажають переговорів з Росією. Це опитування КМІС, якщо що.

При цьому, 60% не готові поступатися Кримом та Сходом України, 77% вважають неприйнятними переговори на основі територіального статус-кво, а 74% і відкидають російські вимоги відмовитися від членства в НАТО.

Питання в студію: як можна уявити повернення окупованих територій в діалозі за столом переговорів в умовах жорстко задекларованої позиції Путіна (відступ із усіх чотирьох областей) та ще й зафіксованої в Конституції ворога?

Це буде так. Україна каже: поверніть нам території, Росія відповідає: йдіть до біса. Продовжується страшна війна далі. Або це якась дитяча наївна віра в те, що станеться диво і Путін розчулиться, зглянеться і подарує черговий «жест доброї волі»? На якій підставі? ЗСУ сидить в обороні і змушена відступати, тому Путін вирішить нам віддати окуповані землі?

Росія буде тільки і те робити, що жорстко вимагати територіальних поступок і невступу в НАТО. Як ви собі уявляєте переговори без болючих поступок з боку України? Тобто переговори ок, а поступки – не ок?

А якщо по-серйозному, то розуміти це треба так: переговори потрібні для українців просто як психологічна ширма, інструмент тимчасового самозаспокоєння від тривалого воєнного стресу.

Переговори стають в масовій уяві якоюсь інакшою, теоретично кращою чи приємною альтернативою сірому відчаю. Бажання пожити хоча б на час в ілюзії мирного життя перед ще більшою бійнею, в якій РФ вже не втратить свій шанс фізично винищити українське суспільство по максимуму.

Тому все просто. Якщо завтра починаються переговори із Росією, будьте, українці, готові до територіальних поступок в такому разі. І це повинно бути усвідомлене суспільством рішення (тому і з вуст Президента пролунало слово референдум). Не можна, вибачте, і з'їсти – і сісти.

Якщо мова йде про піарну історію та елемент м'якої війни з нашого боку (перемовини в такому разі – це таке саме поле війни, а не спроба її зупинити), то тоді не спокушайтесь на власне небажання взяти відповідальність за необхідність болісного компромісу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Україна українці референдум путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морські дрони – розробка, яка повністю змінила ситуацію на Чорному морі на користь України та уявлення про сучасну морську війну
НАТО готується до війни на морі, використовуючи досвід України
3 липня, 17:22
В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу у будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку
Виплата боргів інвесторам дозволить мати кошти на нові проєкти зеленої енергетики та системи накопичення енергії – інвестор
26 липня, 10:45
Сьогодні, 3 липня, окупанти спрямували ракети і ударні БпЛА по Дніпру
Обстріл Дніпра та черговий транш від МВФ. Головне за 3 липня
3 липня, 21:00
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (зліва) під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні
Орбан розповів, про що говорили на зустрічі з лідером Китаю
8 липня, 09:45
Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні»
Україна має намір провести друге засідання Саміту миру до кінця 2024: аналіз ISW
12 липня, 06:31
Степан Хмара
Іменем Степана Хмари названа вулиця на Львівщині
19 липня, 14:31
На українському ринку вистачає недорогих гібридів з пробігом
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
25 липня, 22:41
Північна Корея передала Росії до 4,8 млн артилерійських снарядів
Іран та Північна Корея надають військову підтримку Росії у війні проти України – ISW
28 липня, 02:05
Президент звернувся до медиків у день професійного свята
Зеленський привітав медиків із професійним святом та підписав важливий указ
27 липня, 13:16

Олег Постернак

Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
Чи зможе Камала Гарріс змінити хід президентських перегонів?
Чи зможе Камала Гарріс змінити хід президентських перегонів?
Вибори в США. Чому Байдена насправді прибрали з гонки?
Вибори в США. Чому Байдена насправді прибрали з гонки?
«Гуртом батька легше бити». Зараз це відбувається з Байденом
«Гуртом батька легше бити». Зараз це відбувається з Байденом
Як зміниться політичний ландшафт Великої Британії?
Як зміниться політичний ландшафт Великої Британії?
Чи можливо замінити Байдена?
Чи можливо замінити Байдена?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
50K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
48K
Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі
36K
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»
18K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Сьогодні, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua