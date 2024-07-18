Демократична партія США відклала висунення Байдена кандидатом у президенти

Демократична партія не має механізму, який дозволяє зняти Байдена як кандидата

Голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня

Національний комітет Демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня. Про це пише New York Times.

За даними видання, Лідери демократів в Сенаті і в Палаті представників Чак Шумер і Хакім Джеффріс підштовхнули партію відкласти початок процесу висунення.

Конгресмен із Каліфорнії Джаред Хаффман, який організував своїх колег-демократів для тиску на партію з метою відкласти процес висунення кандидатів, назвав нові терміни «позитивним кроком», але сказав, що вони навряд чи розвіють побоювання щодо політичної життєздатності Байдена.

Зазначається, що у середу партійні лідери оголосили, що віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня, що стало поступкою демократам, які протестували проти планів розпочати голосування вже наступного тижня.

Зсув дати голосування загрожує проблемами для низки штатів, як-от Огайо, Вашингтона, Монтани, Оклахоми та Каліфорнії. Вони матимуть останні терміни подання бюлетенів протягом тижня після з'їзду партії.

Як саме організують процес голосування за кандидата від Демократичної партії США і коли він розпочнеться визначать 19 липня.

Наразі Демократична партія не має механізму, який дозволяє зняти Байдена як кандидата, якщо він сам не вирішить відмовитися від участі. Переважна більшість із понад 4600 делегатів партійного з'їзду зобов'язані проголосувати за чинного президента в першому турі, незалежно від того, коли це голосування відбудеться.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.