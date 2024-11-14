Під час зустрічі Мішустін поскаржився генсеку на «незаконні» візові обмеження США, які заважають Росії брати участь у роботі Генасамблеї ООН

Менше місяця тому Гутерріш в Казані тиснув руки Путіну та вітально нахилився у його бік

Генсек ООН Антоніу Гутерріш зустрівся із прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним на конференції учасників Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (СОР-29), яка проходить 11-22 листопада в Баку. Про це повідомляють росЗМІ.

Під час зустрічі Мішустін поскаржився генсеку на «незаконні» візові обмеження США, які заважають Росії брати участь у роботі Генасамблеї ООН.

«Михайло Мішустін висловив занепокоєння незаконними візовими обмеженнями з боку США, які перешкоджають участі російських представників у роботі органів Генеральної асамблеї ООН. Наголошено на необхідності вжиття заходів, що забезпечують дотримання міжнародних домовленостей про статус штаб-квартири ООН», – повідомили в уряді РФ за підсумками зустрічі.

Генсек ООН знову тисне руку представнику країни-терориста



Антоніу Гутерріш зустрівся із прем'єр-міністром росії Михайлом Мішустіним. pic.twitter.com/oWGP5qKuUj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2024

На зустрічі генсек ООН знову потиснув руку представнику країни-терориста. Лише місяць тому на саміті БРІКС у Казані до об'єктивів камер журналістів потрапив обурливий момент: генсек ООН Антоніу Гутерріш не лише тисне руку диктатору Володимиру Путіну, але й вітально нахиляється в його бік.

Тоді президент України Володимир Зеленський також відреагував на візит генсека ООН в Казань.

«Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення», – каже президент.

До слова, литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що якщо генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирішить піти у відставку, Литва «точно не буде відмовляти його від цього». Міністр закордонних справ Литви також зазначив, що Гутерріша більше не сприймають як чесного посередника.