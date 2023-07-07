Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Президент Зеленський вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України у боротьбі за майбутнє

Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

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«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів», – написав він.

Зеленський також вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

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Зазначимо, що радянська влада влаштувала в Україні штучний голод у 1932-1933 роках. Ще у 2006 році Верховна рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Раніше 28 березня Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

28 червня парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.