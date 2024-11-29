Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів

Станом на цей час петицію підписали понад 25,1 тис. людей

Петиція для скасування виплати 1 тис. грн усім українцям у межах програми «Зимової єПідтримки», яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський та вже затвердив уряд, набрала 25 тис. голосів. Про це стало відомо зі сторінки петиції на сайті Офісу президента.

Звернення до Зеленського з вимогою скасувати виплату тисячі гривень українцям було опубліковано 14 листопада. Станом на цей час петицію підписали 25165 людей.

Петиція з проханням переглянути програму роздачі 1 тис. грн усім українцям набрала понад 25 тис. голосів скріншот

Автор петиції зазначив, що «Зимова єПідтримка» має низку недоліків. Один із них – відсутність адресності. За його словами підтримки потребують кілька категорій громадян – пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо. Тому автор просить президента направити кошти на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

Згідно із законом, тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Згодом стало відомо, що з грудня цього року «Укрпошта» розпочне виплату державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 тис. грн пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення компанії.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.