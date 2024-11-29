Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів
«Зимова єПідтримка» передбачає виплату 1 тис. грн усім українцям
фото з відкритих джерел

Станом на цей час петицію підписали понад 25,1 тис. людей

Петиція для скасування виплати 1 тис. грн усім  українцям у межах програми «Зимової єПідтримки», яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський та вже затвердив уряд, набрала 25 тис. голосів. Про це стало відомо зі сторінки петиції на сайті Офісу президента.

Звернення до Зеленського з вимогою скасувати виплату тисячі гривень українцям було опубліковано 14 листопада. Станом на цей час петицію підписали 25165 людей.

Петиція з проханням переглянути програму роздачі 1 тис. грн усім українцям набрала понад 25 тис. голосів
Петиція з проханням переглянути програму роздачі 1 тис. грн усім українцям набрала понад 25 тис. голосів
скріншот

Автор петиції зазначив, що «Зимова єПідтримка» має низку недоліків. Один із них – відсутність адресності. За його словами підтримки потребують кілька категорій громадян – пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо. Тому автор просить президента направити кошти на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

Згідно із законом, тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Згодом стало відомо, що з грудня цього року «Укрпошта» розпочне виплату державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 тис. грн пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення компанії.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

Читайте також:

Теги: соцвиплати гроші українці Володимир Зеленський президент петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
3 листопада, 21:33
НБУ прогнозує, що наприкінці 2024 року номінальна зарплата зросте на 21%, реальна – на 14%
Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку
8 листопада, 09:10
Артур Каташ за власним бажанням доєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»
Народився у Маріуполі і мріяв стати моряком. Згадаймо Артура Каташа
6 листопада, 09:00
На окупованих територіях росіяни обманом мобілізовують мігрантів з Азії – Центр нацспротиву
На окупованих територіях росіяни обманом мобілізовують мігрантів з Азії – Центр нацспротиву
14 листопада, 07:04
Законопроєкт наробив чимало галасу серед українців, які проживають у селах та містечках
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
4 листопада, 19:32
Шольц пообіцяв Зеленському поставку ще однієї системи ППО Iris-T
Зеленський повідомив, коли Україна отримає шосту систему ППО Iris-T від Німеччини
13 листопада, 20:57
Верховна Рада закликає партнерів збільшити підтримку України і посилити тиск на РФ
1000 днів війни: Верховна Рада схвалила звернення до партнерів
19 листопада, 13:17
Дмитро Положенцев мріяв бути військовим, тому свідомо пішов навчатись на військову кафедру
Любив Маріуполь і хотів там жити. Згадаймо Дмитра Положенцева
23 листопада, 09:00
Подоляк прокоментував розроблену росіянами карту поділу України
Офіс президента України відреагував на російський «план поділу» України
21 листопада, 02:00

Суспільство

Мер Харкова розповів, як живе Північна Салтівка, яка найбільше страждає від ударів росіян
Мер Харкова розповів, як живе Північна Салтівка, яка найбільше страждає від ударів росіян
У пошуках фейкових інвалідів. Нацполіція взялася за АРМА
У пошуках фейкових інвалідів. Нацполіція взялася за АРМА
Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів
Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів
Був надзвичайно доброю та щирою людиною. Згадаймо Михайла Новика
Був надзвичайно доброю та щирою людиною. Згадаймо Михайла Новика
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 листопада
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
41K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
12K
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
9385
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
8512
Путін посмоктав палець та знову пригрозив Україні (відео)

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua