ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Як зазначає ПАРЄ, агресія Росії проти України зараз – це продовження політики РФ по знищенню українців

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію про Голодомор 1932-1933 років

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є президентом Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

За словами Гончаренка, відповідну резолюцію підтримали 80 голосами. Таким чином документ було ухвалено одноголосно.

«Також в ПАРЄ звертають увагу, що агресія Росії проти України зараз – це продовження політики РФ по знищенню українців. У резолюції закликають всі уряди зробити все можливе, аби допомогти народу України відбити триваючий геноцидний напад на його націю та притягнути до відповідальності винних», – додав Гончаренко.

За час Голодомору 1932-1933 років, який став однією з найстрашніших трагедій українського народу, від умисно організованого голоду загинули понад 4 млн українців. На той момент це були 13% населення України.

Нагадаємо, 12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. Єдиний, хто проголосував проти резолюції про підтримку України – Мирослав Вуйчич з Боснії та Герцеговини.

Раніше Італія визнала Голодомор геноцидом українців. Також 7 липня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

До слова, швейцарський уряд 24 вересня визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.