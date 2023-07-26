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Італія визнала Голодомор геноцидом українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Італія визнала Голодомор геноцидом українців
Ітлаія доєдналася до країн, які визнали Голодомор геноцидом українців
фото: Pixabay

130 зі 134 італійських депутатів підтримали рішення про визнання Голодомору геноцидом

Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу», – написав посадовець. 

Кулеба наголосив, що цей крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду. 

Також зазначається, що в голосуванні взяли участь 134 депутати. Серед них 130 підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, четверо утримались.

Результати голосування в Сенаті Італії щодо визнання Голодомору геноцидом українців
Результати голосування в Сенаті Італії щодо визнання Голодомору геноцидом українців
фото: Дмитро Кулеба

На це історичне рішення Італії вже відреагував президент Володимир Зеленський.

«Це дуже важливо. Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди», – прокоментував український лідер.

Нагадаємо, 7 липня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Раніше Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як відомо, 28 березня Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Крім того, 28 червня парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Теги: Голодомор 1932-1933 років геноцид Італія

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