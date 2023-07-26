Італія визнала Голодомор геноцидом українців
130 зі 134 італійських депутатів підтримали рішення про визнання Голодомору геноцидом
Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
«Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу», – написав посадовець.
Кулеба наголосив, що цей крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду.
Також зазначається, що в голосуванні взяли участь 134 депутати. Серед них 130 підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, четверо утримались.
На це історичне рішення Італії вже відреагував президент Володимир Зеленський.
«Це дуже важливо. Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди», – прокоментував український лідер.
Нагадаємо, 7 липня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Раніше Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.
Як відомо, 28 березня Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Крім того, 28 червня парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Коментарі — 0