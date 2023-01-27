Омбудсмени України, Туреччини та РФ провели тристоронню зустріч

Під час минулої зустрічі омбудсмени домовились про обмін полоненими

Уповноважені з прав людини трьох країн провели онлайн-зустріч, яка є продовженням попередніх перемовин. Минулого разу вони домовились про обмін полоненими. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

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«З Шефером Малкочем та Тетяною Москальковою обговорили актуальні питання щодо наших попередніх домовленостей. Адже ця зустріч є продовженням перемовин, які відбулися під час нещодавнього візиту в Анкару», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше омбудсмени України та Росії раніше провели перемовини щодо звільнення військовополонених і цивільних. Тоді вони зустрілися в Анкарі

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До слова, за даними омбудсмена, станом на грудень, російські загарбники утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Всього офіційно у російському полоні перебувають 3392 українських захисників. Близько 15 тис. військових та цивільних вважаються зниклими.