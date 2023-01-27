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Омбудсмени України, Туреччини та РФ провели тристоронню зустріч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Омбудсмени України, Туреччини та РФ провели тристоронню зустріч
Дмитро Лубінець / Telegram

Під час минулої зустрічі омбудсмени домовились про обмін полоненими

Уповноважені з прав людини трьох країн провели онлайн-зустріч, яка є продовженням попередніх перемовин. Минулого разу вони домовились про обмін полоненими. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«З Шефером Малкочем та Тетяною Москальковою обговорили актуальні питання щодо наших попередніх домовленостей. Адже ця зустріч є продовженням перемовин, які відбулися під час нещодавнього візиту в Анкару», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше омбудсмени України та Росії раніше провели перемовини щодо звільнення військовополонених і цивільних. Тоді вони зустрілися в Анкарі

До слова, за даними омбудсмена, станом на грудень, російські загарбники утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Всього офіційно у російському полоні перебувають 3392 українських захисників. Близько 15 тис. військових та цивільних вважаються зниклими.

Теги: Туреччина росія Україна обмін полоненими

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