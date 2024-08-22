Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні

Туск та Моді у Польщі, 22 серпня 2024 року

Прем'єр Польщі зустрівся із очільником Індії напередодні візиту Моді до України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Індія може відіграти вирішальну роль у відновленні миру в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

«Я переконаний, що ваша роль у досягненні миру буде вирішальною», – сказав Туск прем’єру Індії. Зазначається, що заява прозвучала після зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Варшаві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Зокрема, Моді здійснить перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років. Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським прем’єром Дональдом Туском.

До слова, Сполучені Штати заявляють, що візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну є дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.

Також Моді перед візитом до України зробив заяву про війну.