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Індія підтвердила візит Моді до України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Індія підтвердила візит Моді до України
Як відомо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня
фото: з відкритих джерел

МЗС Індії заявилj, що подробиці поїздки будуть повідомлені протягом 19 серпня

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії. Про це повідомляє  Reuters.

Хоча дата візиту в Україну поки що не оголошена, індійські ЗМІ повідомляють, що він може відбутися наприкінці цього тижня. При цьому в МЗС Індії заявили, що подробиці поїздки будуть повідомлені протягом понеділка, 19 серпня.
Як зазначається, візит відбувається на тлі складного балансу, який Моді намагається підтримувати між історично теплими відносинами з Москвою і прагненням зміцнити партнерство із західними країнами для стримування Китаю, регіонального суперника Індії.

Від початку війни в Україні індійський уряд уникає прямого засудження російського вторгнення, закликаючи сторони до діалогу для вирішення конфлікту. Липневий візит Моді до Москви стався незабаром після того, як російський артобстріл забрав життя понад трьох десятків людей в Україні та сильно пошкодив дитячу лікарню в Києві. Це викликало осуд з боку українського президента Володимира Зеленського.

Індія зберігає тісні зв'язки з Росією з часів холодної війни, коли Москва стала ключовим постачальником зброї для Нью-Делі. Після початку конфлікту в Україні Росія також стала великим постачальником нафти в Індію за зниженими цінами, що забезпечило Індії значні економічні вигоди і підтримало російську економіку на тлі західних санкцій.

Однак, попри ці зв'язки, Індія стикається з тиском з боку західних держав, які прагнуть зміцнити стосунки з Нью-Делі на противагу Китаю і його зростаючому впливу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Індія входить до «четвірки» (QUAD) разом зі США, Японією та Австралією, яка позиціонує себе як противагу Китаю.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Зокрема, Моді здійснить перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років.

Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським прем’єром Дональдом Туском.

Теги: Індія Україна

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