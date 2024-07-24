«Земля в обмін на мир». Видання The Hill пояснило, що не так із планом Трампа

Трамп в разі своєї перемоги, схоже, планує реалізувати в Україні сценарій із українською землею

Хоч лідеру республіканців цей план може здаватися реалістичним та привабливим, він зазнає невдачі на кожному з етапів його реалізації

У разі своєї перемоги Дональд Трамп має намір здійснити в Україні план «земля за мир». Про це пише The Hill.

«Хто може бути проти угоди «земля за мир» в Україні? Уявіть собі: українці віддають частину землі, росіяни погоджуються на мир, і всі живуть довго і щасливо. Не дивно, що колишній президент Дональд Трамп каже, що може зробити це за 24 години... Так що не так з цією схемою? Практично все», – йдеться у публікації.

ЗМІ, посилаючись на оточення Трампа, ймовірно, повідомляють про його намір шантажувати Україну зупинкою американської допомоги, щоб посадити її за стіл переговорів. Проте Київ також отримує значну військову допомогу від європейських партнерів і може протриматися на ній.

Ті ж інсайдери стверджують, що Трамп також планує шантажувати Росію, використовуючи погрози збільшення постачання зброї Україні. Однак сам Трамп має таку репутацію, що в Москві не вірять у його готовність допомагати Україні на шкоду Росії, і вважають погрози порожнім блефом.

Навіть якщо обидві сторони погодяться на переговори, це не гарантує їх успішного завершення.

«Починається дискусія «земля в обмін на мир». Обидві сторони запитають: Скільки якої землі за який мир? На це запитання немає простої відповіді», – пише The Hill.

Автор статті вважає, що єдиний робочий варіант для завершення війни – це вибір боку однієї з воюючих держав.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.