Соратник Зеленського побачив, як Китай хоче рятувати Путіна

Богдан Яременко: «Мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію»

Китай не впевнений, що Росія переможе у війні проти України, і допустити поразки Путіна не може. Мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію, Про це «Главкому» розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сподівання, що Росія опанує ситуацію на фронті, якраз і керувало Китаєм, коли він фактично рік намагався утримуватися від активної участі і коментарів про війну в Україні. Але, схоже, китайці переконалися, що росіяни нездатні самостійно довести до кінця те, що, впевнений Яременко, обіцяли зробити швидко і безболісно.

«Програш Росії для Китаю значить посилення Сполучених Штатів і Європи та розв’язування рук основним світовим гравцям для того, аби зайнятися вже Китаєм», – пояснив Яременко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому Пекін хоче уникнути звинувачень у прямому постачанні зброї та розв’язуванні війни. Поки їхнє невтручання озвучувалося у формі загальних заяв на кшталт мирного діалогу тощо. Тому Китай і досі у плані військової підтримки Росії не робить всього, що міг би, і у тому масштабі, на який сподіваються росіяни. Якщо ж він перетне ці лінії, то втратить підстави звинувачувати Захід у роздмухуванні війни.

«Якраз мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію, тому у цих мирних ініціативах закладені такі різночитання», = зазначив нардеп.

Наприклад, дуже загальні формулювання про повагу до суверенітету та територіальної цілісності можна, за бажання, інтерпретувати і на користь України, і на користь Росії. Це дозволяє китайцям говорити будь з ким на будь-яку тему. Таким чином вони хочуть і уберегти Росію від військово-політичного та економічного краху, і трошки відновити свої позиції наддержави, адже зараз Китай переживає не найкращі часи через російську агресію в Україні, адже вона негативно впливає на світову економіку.

Богдан Яременко зазначив, що «Україну будуть уламувати». Позитивна реакція України на китайські пропозиції вигідна Сі Цзіньпіну, щоб посилити геополітичний вплив КНР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії. Влада Китаю вважає, що повномасштабна війна проти України завершиться влітку 2023 року, тому й оприлюднила до річниці вторгнення свій «мирний план».

До слова, за інформацією ЗМІ керівник КНР Сі Цзіньпін скоро відвідає Росію та зустрінеться з Путіним. Цікаво, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні, ймовірно, після того, як він відвідає Москву.