«Ордер на арешт – найкраще, що може статися». Зеленський анонсував відповідь на ракетні удари (відео)
«В усіх районах сходу України, де є український прапор, є й надія»
Росія програє цю війну. Немає у світі суб’єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі все це розуміють. І кожен російський убивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ними статися. Так розпочав вечірнє звернення президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні весь день працюю в регіонах. Донбас – передова, наші воїни, область. Потім – Харківщина. Ситуація в Харкові, на кордоні, в усіх районах області, відновлення, захист критичної інфраструктури. Почав із фронту, з району Бахмута. Це честь для мене – підтримати наших воїнів, які боронять державу у найжорсткіших фронтових умовах. Вручив державні нагороди, подякував нашим бійцям за хоробрість, за їхню стійкість, за Україну, яку ми бережемо завдяки саме таким героям, завдяки кожному й кожній, хто бʼється проти російського зла», – розповів він.
Президент зазначив, що в усіх районах сходу України, де є український прапор, є й надія. – «Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону».
Глава держави наголосив, що усі удари Росії отримають як військову, так і політичну, і юридичну відповідь.
Другу половину дня президент провів на Харківщині і передав міському голові відзнаку «Міста-героя» та стрічку на прапор, що позначає особливу хоробрість харків’ян.
«Дуже важливо, що Харків тримається міцно. Молодці! Вдячний вам, харків’яни! Впевнено тримаєтесь. Місто живе, місто бореться, Харків дає силу всьому нашому сходу. Я дякую кожному й кожній, хто залишився в Харкові, хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон! Дякую всім – на позиціях, на постах, на об’єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам», – зазначив він.
Не забув глава держави і про українську мусульманську громаду.
«Цього вечора починається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан в окупації, під загрозою російських репресій та знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України і в боях на передовій. Не маю сумніву: ми повернемо свободу, повагу, безпеку всій нашій державі, усім громадам. І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться в мирі й на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан мубарак!», – завершив Зеленський.
Нагадаємо, триває 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
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