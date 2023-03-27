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Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
фото з відкритих джерел

Речниця МЗС КНР Мао Нін: «Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами і продовжуватиме у власний спосіб відігравати конструктивну роль» 

Китай називає розв’язану Росією війну в Україні «українською кризою» та виступає за політичне врегулювання питання і продовжуватиме у власний спосіб сприяти деескалації ситуації. Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, передає «Укрінформ».

«У питанні України ми виступаємо за політичне врегулювання кризи і сприяння переговорам про мир. Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами і продовжуватиме у власний спосіб відігравати конструктивну роль, сприяючи деескалації ситуації», – сказала Мао, відповідаючи на запитання про те, як можна реалізувати будь-який мирний план в Україні, якщо такі великі держави, як США та Китай, навіть не обговорюють це.

За її словами, в Пекіні сподіваються, що «США також діятимуть відповідально, створюючи необхідне середовище та умови для мирних переговорів між зацікавленими сторонами, а не підливатимуть масла у вогонь».

Нагадаємо, після заяв Росії про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин. 

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Теги: Україна Китай війна росія

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