Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію

Речниця МЗС КНР Мао Нін: «Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами і продовжуватиме у власний спосіб відігравати конструктивну роль»

Китай називає розв’язану Росією війну в Україні «українською кризою» та виступає за політичне врегулювання питання і продовжуватиме у власний спосіб сприяти деескалації ситуації. Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, передає «Укрінформ».

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«У питанні України ми виступаємо за політичне врегулювання кризи і сприяння переговорам про мир. Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами і продовжуватиме у власний спосіб відігравати конструктивну роль, сприяючи деескалації ситуації», – сказала Мао, відповідаючи на запитання про те, як можна реалізувати будь-який мирний план в Україні, якщо такі великі держави, як США та Китай, навіть не обговорюють це.

За її словами, в Пекіні сподіваються, що «США також діятимуть відповідально, створюючи необхідне середовище та умови для мирних переговорів між зацікавленими сторонами, а не підливатимуть масла у вогонь».

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Нагадаємо, після заяв Росії про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.