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У Катарі відбудеться зустріч радників з нацбезпеки для підготовки Саміту миру – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Катарі відбудеться зустріч радників з нацбезпеки для підготовки Саміту миру – ЗМІ
Поки що не відомо, чи братимуть участь у засіданні представники Росії та Китаю
фото з відкритих джерел

Зеленський стверджував, що РФ має конкретний план для зриву Глобального саміту миру

У Катарі вже на цих вихідних, 27-28 квітня, відбудеться зустріч радників з національної безпеки та високопосадовців з різних країн. Вони обговорюватимуть підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, список учасників зустрічі в Досі, столиці Катару, ще не затверджено. Тому поки що незрозуміло, чи запрошено на обговорення РФ та, чи долучиться до нього Китай.

Bloomberg зазначає, що союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху саміту через «вплив, який Пекін має на Москву».

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, Росія має конкретний план для зриву Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

«У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру», – зазначив він.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». 

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.

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Теги: саміт Швейцарія росія Китай війна

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