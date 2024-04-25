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«Пекін вже не претендує на нейтралітет»: США звинуватили Китай у підтримці агресії РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Пекін вже не претендує на нейтралітет»: США звинуватили Китай у підтримці агресії РФ
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії
фото: РИА новости

Посол США при НАТО: Америка «все частіше спостерігає матеріальну підтримку» Росії з боку Китаю

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти. Про це американська дипломатка заявила в інтерв’ю Politico.

За її словами, Китай «обрав сторону» і більше не може претендувати на нейтральну позицію у війні РФ проти України.

«КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося», – зазначила Сміт.

Посол підкреслила, що США «все частіше спостерігають матеріальну підтримку» Росії з боку Китаю, додавши, що ці товари подвійного призначення відіграли вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких з її цілей проти України.

«Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з продовженням деяких з цих актів агресії», – сказала вона.

Посол додала, що наразі немає доказів того, що Китай надає пряму «військову підтримку» Росії, однак країна надає товари, які використовуються як у військових, так і цивільних цілях – і це допомагає РФ у війні проти України.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен учора, 24 квітня, прилетів до Китаю з триденним візитом, мета якого зміцнення двосторонніх зв’язків. 

Зазначається, що візит Блінкена є заключним із серії контактів на високому рівні між країнами, завдяки яким вдалося відчутно знизити напруженість у двосторонніх відносинах, що на початку минулого року перебували на найнижчому рівні.

До слова, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.

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Теги: нейтралітет Вашингтон технології Китай росія

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