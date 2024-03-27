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Теракт у Росії: що відомо про загиблих та постраждалих

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Теракт у Росії: що відомо про загиблих та постраждалих
Музичний центр «Крокус сіті хол» перебуває в заставі в Газпромбанку, будівлю було закладено у 2022 році
фото з відкритих джерел

Кількість постраждалих зросла до 360 осіб

Наразі відомо про 139 загиблих унаслідок теракту у музичному центрі «Крокус сіті хол», 120 з них опізнано. Розбір конструкцій, що обвалилися, завершено. Про це повідомляє російська служба BBC.

Жертвами атаки на «Крокус сіті хол»стали 139 осіб. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина – під час пожежі, яку влаштували нападники.

Кількість постраждалих під час теракту зросла до 360 осіб, зокрема 11 дітей. На початку тижня влада країни-агресорки повідомляла про понад 180 постраждалих.

З 11 затриманих вісім фігурантів справи про теракт перебувають під арештом. Адвокати обвинувачених отримують погрози й вимогу відмовитися від участі в процесі. 

Зауважимо, музичний центр «Крокус сіті хол» перебуває в заставі в Газпромбанку. Будівлю було закладено у 2022 році, обтяження на нерухомість діє до грудня 2032-го.

Додамо, що Роскомнадзор планує перевірити 85% відомостей про абонентів-іноземців через систему контролю SIM-карт до 2025 року. Оператори зв'язку передаватимуть дані про всіх абонентів у систему.

Нагадаємо, увечері 22 березня кілька осіб у камуфляжній формі в концертному залі стали стріляти з автоматів та підпалили будівлю. Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за статтею про теракт.

23 березня Слідчий комітет РФ повідомив, що «спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області, неподалік кордону з Україною затримали чотирьох підозрюваних з-поміж осіб, які вчинили теракт у концертній залі «Крокус сіті хол». Загалом у справі затримано 11 осіб.

У ФСБ заявили, що нібито особи, які брали участь у теракті, «планували перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні».

26 березня директор ФСБ Росії Олександр Бортников заявив, що до теракту можуть бути причетні не лише Україна, а й Великобританія та США.

Україна заперечує будь-яку причетність до теракту у «Крокусі». Президент Володимир Зеленський, говорячи про припущення Путіна, назвав російського президента «хворою та цинічною істотою». «Усі в нього терористи, крім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він», – сказав глава української держави.

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Теги: росія теракт

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