У Києві поліція виявила уламок ракети з вибуховою речовиною вагою понад 20 кг

Правоохоронці вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом'янського району

Під час вчорашньої атаки окупантів уламки російських ракет упали на території низки районів Києва

Вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом'янського району 25 березня під час атаки країни-агресора РФ. Про це повідомляє поліція Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спеціалісти ретельно оглянули територію домоволодінь і за декількасот метрів від приватних будинків виявили уламок ракети з вибуховою речовиною й детонаторами, вагою понад 20 кг», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку бойової частини фото: Facebook/Поліція Києва

Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку бойової частини й вилучили їх для подальшого знищення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поліція нагадала, що вчора під час атаки на Київ уламки російських ракет упали на території Печерського, Солом'янського й Дарницького районів Києва.

Під час вчорашньої атаки окупантів уламки російських ракет упали на території низки районів Києва фото: Facebook/Поліція Києва

Нагадаємо, російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і поранені.

Як стало відомо, унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Повідомляється, що були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.

До слова, триває 762-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.