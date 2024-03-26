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У Києві поліція виявила уламок ракети з вибуховою речовиною вагою понад 20 кг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві поліція виявила уламок ракети з вибуховою речовиною вагою понад 20 кг
Правоохоронці вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом'янського району
фото: Facebook/Поліція Києва

Під час вчорашньої атаки окупантів уламки російських ракет упали на території низки районів Києва

Вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом'янського району 25 березня під час атаки країни-агресора РФ. Про це повідомляє поліція Києва.

«Спеціалісти ретельно оглянули територію домоволодінь і за декількасот метрів від приватних будинків виявили уламок ракети з вибуховою речовиною й детонаторами, вагою понад 20 кг», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку бойової частини
Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку бойової частини
фото: Facebook/Поліція Києва

Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку бойової частини й вилучили їх для подальшого знищення.

Поліція нагадала, що вчора під час атаки на Київ уламки російських ракет упали на території Печерського, Солом'янського й Дарницького районів Києва.

Під час вчорашньої атаки окупантів уламки російських ракет упали на території низки районів Києва
Під час вчорашньої атаки окупантів уламки російських ракет упали на території низки районів Києва
фото: Facebook/Поліція Києва

Нагадаємо, російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і поранені.

Як стало відомо, унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Повідомляється, що були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.

До слова, триває 762-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна Київ поліція ракета обстріл

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