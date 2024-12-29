У Хорватії проходить перший тур президентських виборів

Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів, у країні проведуть другий тур президентських виборів

У перегонах змагаються вісім кандидатів

Сьогодні у Хорватії проходять президентські вибори. У перегонах змагаються вісім кандидатів, троє з яких жінки.

Серед кандидатів чинний президент Зоран Міланович. Його головним суперником є Драган Пріморац, колишній міністр науки, якого підтримує правлячий Хорватський демократичний союз (HDZ).

Участь у виборах можуть взяти близько 3,8 млн хорватів.

Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів, у країні проведуть другий тур президентських виборів.

Прогнози

Згідно останнього соцопитування, чинний президент Міланович лідирує із 37,2% підтримки проти 20,4% підтримки Прімораца. Наступними в рейтингу дві жінки – незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін з партії «Ми можемо!» (Mozemo), кожна з яких отримала близько 10% підтримки в опитуванні.

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за київським часом, результати ексзитполів очікуються за кілька хвилин після цього.

Перші попередні результати голосування будуть відомі близько 21:00 за Києвом, тоді як офіційні результати очікуються протягом наступних днів.

Ставлення до України

Президент Хорватії Зоран Міланович раніше заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.