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Зурабішвілі анонсувала створення ради з підготовки нових парламентських виборів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зурабішвілі анонсувала створення ради з підготовки нових парламентських виборів
Зурабішвілі заявила про підготовку до нових парламентських виборів в Грузії
фото: АА

Президентка попередила, що якщо до 29 грудня не буде досягнуто угоди щодо виборів, вони відбудуться після «падіння режиму»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про створення нової ради, яка працюватиме над підготовкою до парламентських виборів. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Зурабішвілі зазначила, що наразі розробляється документ із базовими умовами для проведення виборів, запланованих на найближчий час. Вона наголосила, що ці вибори мають привести до появи «справді нових сил» і закликала до готовності.

Раніше на мітингу Зурабішвілі дала правлячій партії «Грузинська мрія» тиждень для оголошення дати виборів. У відповідь партія назвала цю вимогу «смішною» і проігнорувала її.

Президентка попередила, що якщо до 29 грудня не буде досягнуто угоди щодо виборів, вони відбудуться після «падіння режиму». Водночас вона заявила, що не має наміру складати свої повноваження.

Нагадаємо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у неділю, 22 грудня, дала владі тиждень на призначення повторних парламентських виборів. За її словами, вона чекає на відповідь Бідзіна Іванішвілі.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після завершення терміну повноважень. Він також попередив про її можливість ув'язнення у разі непокори.

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

 

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Теги: Грузія Саломе Зурабішвілі вибори опозиція парламент

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