Кандидат у президенти Румунії планує припинити допомогу Україні

Джорджеску вважає, що зупинення допомоги Україні нібито допоможе закінчити війну

Калін Джорджеску у разі перемоги на президентських виборах у Румунії збирається зупинити допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

Ультраправий політик запевнив, що якщо він переможе на виборах, то військова допомога Україні та допомога в експорті українського зерна припиниться. «Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе», – заявив він.

Калін каже, «неможливо уявити», щоб у сусідній країні в центрі Європи тривала війна. «Тому пріоритетом, безумовно, буде те, що ця війна в Україні має бути негайно зупинена», – додав Джорджеску.

Відповідаючи на запитання щодо обов'язкових щорічних витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП для країн НАТО, політик заявив, що Румунія «не має ні перед ким зобов'язань». «Це (витрати на оборону у розмірі 2% від ВВП) наддругорядне, мене це навіть не цікавить», – додав політик.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Георгеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі.