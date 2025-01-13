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У Китаї почали сплачувати борги незвичним способом – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Китаї почали сплачувати борги незвичним способом – WSJ
Органи місцевого самоврядування Китаю розраховуються за борги квартирами
фото із відкритих джерел

Спад на ринку нерухомості вплинув на фінанси місцевих органів влади Китаю та створив мільйони порожніх одиниць житла

Органи влади місцевого самоврядування в Китаї почали використовувати непродані квартири для погашення боргів. Про це пише газета The Wall Street Journal.

«Очікується, що криза нерухомості в Китаї погіршиться, оскільки продажі нових будинків різко падають, а забудовники-боржники намагаються знайти кошти для завершення існуючих проєктів. Органи місцевого самоврядування Китаю розраховуються за прострочені рахунки квартирами, а не готівкою», – йдеться у матеріалі.

Газета навела приклад постачальника газу в китайському Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Той як розрахунок за боргами прийняв у держпідприємств у місті Чанцзі 260 недобудованих квартир в одному з житлових комплексів. Таким чином було сплачено борг $25 млн.

Старший науковий співробітник Національного інституту фінансів та розвитку Китаю Брюс Панг у розмові з виданням назвав таку форму виплат за боргами «краще, ніж нічого».

У травні 2024 року повідомлялося, що в Китаї влада розглядає можливість купівлі безлічі нерозпроданих одиниць житлової нерухомості з метою стабілізації ринку в країні. Раніше влада вже реалізувала кілька схожих пілотних програм, але проєкт, що готується, буде набагато масштабнішим.

Як очікується, влада в провінціях викупить у проблемних забудовників нерухомість з великими знижками. І тому вони використовують видані банками кредити. Надалі багато викуплених об'єктів буде перетворено на доступне для громадян житло.

Проєкт поки що не сформований остаточно, на його опрацювання можуть піти місяці. Так, Держрада має отримати відгуки від влади кількох регіонів КНР.

Нагадаємо, Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття. Інвестори в китайські державні облігації, які оцінюються у 11 трильйонів доларів, ніколи не були настільки песимістичні щодо другої за величиною економіки світу. 

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Теги: нерухомість криза житло самоврядування фінанси влада боржники

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