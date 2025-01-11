Росіяни поскаржилися на влучання БпЛА у два житлові будинки в Тамбовській області
Стверджується, що постраждалих нібито немає
Проти ночі 11 січня дрони атакували Воронежську область та місто Котовськ Тамбовської області. За інформацією Telegram-каналів, є влучання у житлові будинки.
Як заявила місцева влада, у Воронежі та двох районах області «черговими силами ППО та засобами РЕБ виявлено та знищено декілька БпЛА». Стверджується, що постраждалих та руйнувань нібито немає.
Водночас у місті Котовськ у Тамбовській області росіяни поскаржилися, що БпЛА влетли у п'ятиповерхівку та ще один житловий будинок. Наслідки роботи ППО окупантів місцеві публікували у мережі.
«На кадрах будинок на вулиці Посконкіна. Ще один будинок, у який влучив безпілотник – розташований у районі вулиці Південної» – йдеться у інформації.
Згодом інформацію підтвердив і виконувач обов‘язків губернатора Тамбовської області:
«У ніч на 11 січня БпЛА врізалися у два багатоквартирні будинки в Котовську. Кілька людей постраждали від осколків, їм надано допомогу. Загорянь немає, у будівель незначні пошкодження. Оцінюємо завдані збитки, будемо оперативно ліквідовувати наслідки. Жителів постраждалих квартир готовий прийняти пункт тимчасового розміщення».
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 11 січня, українські дрони атакували Анапу і Новоросійськ у Краснодарському краї.
А 10 січня сталася масштабна пожежа у Ростовській області – після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор».
До слова, 8 січня вночі у Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа.
А у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.
Також у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.
А ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
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