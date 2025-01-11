Росіяни поскаржилися на влучання БпЛА у два житлові будинки в Тамбовській області

Проти ночі 11 січня дрони атакували одразу кілька областей РФ

Стверджується, що постраждалих нібито немає

Проти ночі 11 січня дрони атакували Воронежську область та місто Котовськ Тамбовської області. За інформацією Telegram-каналів, є влучання у житлові будинки.

Як заявила місцева влада, у Воронежі та двох районах області «черговими силами ППО та засобами РЕБ виявлено та знищено декілька БпЛА». Стверджується, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

Водночас у місті Котовськ у Тамбовській області росіяни поскаржилися, що БпЛА влетли у п'ятиповерхівку та ще один житловий будинок. Наслідки роботи ППО окупантів місцеві публікували у мережі.

«На кадрах будинок на вулиці Посконкіна. Ще один будинок, у який влучив безпілотник – розташований у районі вулиці Південної» – йдеться у інформації.

Згодом інформацію підтвердив і виконувач обов‘язків губернатора Тамбовської області:

«У ніч на 11 січня БпЛА врізалися у два багатоквартирні будинки в Котовську. Кілька людей постраждали від осколків, їм надано допомогу. Загорянь немає, у будівель незначні пошкодження. Оцінюємо завдані збитки, будемо оперативно ліквідовувати наслідки. Жителів постраждалих квартир готовий прийняти пункт тимчасового розміщення».

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 11 січня, українські дрони атакували Анапу і Новоросійськ у Краснодарському краї.

А 10 січня сталася масштабна пожежа у Ростовській області – після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор».

До слова, 8 січня вночі у Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа.

А у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.

Також у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

А ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.