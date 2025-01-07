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Китай заявив про створення годинника, що здатен змінити війни майбутнього

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай заявив про створення годинника, що здатен змінити війни майбутнього
Атомний годинник, розроблений Національним інститутом метрології Китаю
фото: INVDES

SCMP: у Китаї дослідники створили атомний годинник, який можна брати з собою в зону бойових дій, і це може змінити майбутнє війн

Китайські вчені розробили ультраточний атомний годинник NIM-TF3, який здатний «значно змінити хід майбутніх військових конфліктів». Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Годинник має похибку всього в п’ять квадрильйонних секунди. 

Сучасні війни ґрунтуються на високоточній системі хронометражу і ця технологія забезпечує синхронну роботу радарів, що розташовані на відстані тисяч кілометрів один від одного, що дозволяє їм ефективно виявляти та відстежувати літаки-невидимки.

Зазначається, що цей годинник можна легко переміщати та застосовувати навіть за умов бойових дій на полі. Згідно з даними видання, цезієвий атомний фонтанний годинник NIM-TF3 має висоту 1,5 метри і розміри, порівняні з невеликим холодильником. Механізм можна встановити на військову вантажівку, і після тривалого транспортування нерівними дорогами і в складних умовах він залишається точним.

Раніше вважалося неможливим створити атомний годинник із такою високою точністю, оскільки він повинен був перебувати в приміщеннях, захищених від впливу довкілля. Такі пристрої значно покращують якість сигналів для радіоелектронної боротьби і полегшують передачу великих обсягів даних. Атомний годинник, розроблений Національним інститутом метрології Китаю, може функціонувати автономно протягом тривалого часу без необхідності професійного обслуговування.

Теги: Китай вчені наука війна технології

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