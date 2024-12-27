Матері обіймали дітей під час розстрілів. В Іраку знайдено масове поховання жінок

Спеціалізовані групи почали ексгумацію могили на початку грудня, а вперше її виявили у 2019 році, розповів голова іракського органу масових поховань

У могилі поховали не менше ніж сотню людей, велику кількість вбитих стратили пострілами в голову з короткої відстані

В Іраку з масового поховання ексгумують останки близько 100 курдських жінок і дітей. Вважають, що їх вбили в 1980-х роках, за часів правління диктатора Саддама Хусейна. Про це пише Al Arabiya.

За словами журналістів, могилу виявили в Таль аль-Шайхія в провінції Мутанна на півдні Іраку, приблизно за 15-20 км від головної дороги.

Спеціалізовані групи почали ексгумацію могили на початку грудня, а вперше її виявили у 2019 році, розповів голова іракського органу масових поховань Діа Карім. За його словами, це друга знайдена подібна могила.

«Після видалення першого шару ґрунту та виявлення останків було встановлено, що всі вони належать жінкам і дітям, одягненим у курдський весняний одяг», – розповів Карім.

Ймовірно, вони прибули з Калара в північній провінції Сулейманія, що є частиною теперішнього Іракського Курдистану (Курдське державне утворення в складі Іраку, що існує з 1991 року під мандатом ООН. Після повалення режиму Саддама Хусейна 2003 року Іракський Курдистан отримав широку автономію й де-факто став напівнезалежним - «Главком»).

За оцінкою Каріма, у могилі поховали не менше ніж сотню людей, але цифри можуть змінитися. Як вказує фахівець, велику кількість вбитих стратили пострілами в голову з короткої відстані. Водночас він припустив, що деяких із них могли поховати живцем, оскільки на їхніх останках не було слідів від куль.

Керівник групи з розкопок масових поховань в Іраку Ахмед Кусаї розповів, що останки сплуталися, адже деякі матері тримали своїх немовлят, коли їх убили.

Ще один представник з органів з ексгумації масових поховань Дургам Камел повідомив, що друге масове поховання розташоване поблизу сумнозвісної в'язниці Нуграт аль-Салман, де влада Саддама утримувала дисидентів.

Нагадаємо, після повалення режиму Башара Асада і взяття під контроль столиці – Дамаску – сирійські повстанці звільнили бранців з деяких найбільших в’язниць у Сирії. Серед них – Седная, де не лише Башар Асад, а й його попередники утримували деяких в’язнів десятиліттями.

Седная, відома також як «людська скотобійня» – це військова в’язниця поблизу Дамаска в Сирії. Протягом останніх днів, коли представники сирійської опозиції почали випускати людей із цієї «катівні», світ був шокований історіями бранців та їхніми світлинами. Записи були опубліковані Асоціацією в’язнів і зниклих безвісти у в’язниці Седная (ADMSP), яка базується в Туреччині.

В’язниця використовувалася для утримання тисяч в’язнів, як звичайних цивільних людей, так і антиурядових повстанців, опонентів режиму та політичних бранців.

Протягом майже 14 років війни в Сирії понад 100 тис. людей зникли безвісти – зокрема і у сумнозвісних в’язницях режиму, підкреслює The Guardian. Тож коли сирійські повстанці на чолі з ісламістським угрупованням Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) почали витісняти сили Башара Асада з сирійських міст, вони також випустили бранців із кількох нажорстокіших місць утримання.