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Китай запровадив санкції проти 28 компаній США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай запровадив санкції проти 28 компаній США
Під обмеження потрапили провідні виробники оборонних систем США, як от Lockheed Martin Missiles
фото з відкритих джерел

Економічне протистояння між двома країнами триває з першого президентського терміну Трампа

Китай оголосив про санкції проти 28 американських компаній, посилюючи економічне протистояння з Вашингтоном на тлі зростання напруженості у відносинах між двома наддержавами. Про це повідомляє The New York Times.

За повідомленням Міністерства комерції Китаю, компанії були додані до експортного контрольного списку, що передбачає заборону на постачання так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Також 10 компаній опинилися в списку «ненадійних суб'єктів», що забороняє їм вести бізнес у Китаї та в'їжджати керівникам цих компаній на територію країни.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, – провідні виробники оборонних систем США, такі як Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security та Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Багато з цих компаній уже раніше зазнали санкцій, а нові заходи мають переважно символічний характер. Водночас розширення переліку суб'єктів і масштабність санкцій свідчить про зміну підходу Китаю.

Президент Американської торгової палати в Китаї Майкл Гарт, зазначив, що Пекін зазвичай уникав заходів, які могли б безпосередньо вплинути на бізнес, що підтримує китайську економіку.

Як зазначає видання, Китай активно готується до подальшого протистояння, враховуючи посилення антикитайської риторики новообраного президента США Дональда Трампа. У 2024 році Пекін уже оголошував про розслідування діяльності Nvidia, заборону на експорт рідкісноземельних металів до США та інші заходи.

Нагадаємо, торгівельна напруженість між США та Китаєм загострилася після обрання Дональда Трампа. Новообраний президент пригрозив Китаю додатковими митами, а Пекін заборонив експорт критично важливих мінералів галію, германію та сурми до США, встановивши суворіші обмеження на кінцеве використання графітових матеріалів, які експортуються до Америки. 

Як повідомлялося, вартість акумуляторів у США може різко зрости, а ціни на деякі компоненти подвоїтися, якщо Вашингтон введе додатковий високий тариф на імпорт графіту з Китаю. Саме цього домагаються американські виробники матеріалів для акумуляторів, насамперед для самих Сполучених Штатів. Вигравши в самолюбстві та марнославстві, вони програють в торговій війні і втратять будь-які шанси на відродження галузі.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити.

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Теги: Дональд Трамп Китай санкції США Сі Цзіньпін

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