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Китай відправить високопоставленого представника на інавгурацію Трампа – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай відправить високопоставленого представника на інавгурацію Трампа – FT
Сі Цзіньпін може відправити на інавгурацію Трампа свого заступника або главу МЗС
фото з відкритих джерел

Пекін намагається зменшити політичну напругу з Вашингтоном

Глава Китаю Сі Цзіньпін планує відправити на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа свого високопоставленого представника. Про це повідомляє Financial Times.

Високопосадовець буде присутній на церемонії замість лідера Китаю. Посланець Сі Цзіньпін ймовірно матиме переговори з адміністрацією Трампа.

Як зазначає газета, Сі Цзіньпін може відправити на інавгурацію Трампа свого заступника Хань Чженя, який іноді заміщає главу КНР у «церемоніальних ролях». Інший варіант – це міністр закордонних справ Ван І.

Однак деякі радники Трампа хотіли б бачити на церемонії члена політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю Цай Ці. Адже він має значно більший вплив, ніж Хань або Ван, як права рука Сі.

Згідно з даними джерел, республіканець може бути незадоволений відсутністю лідера Китаю. За словами одного китайського експерта, Ван не буде розглядатися як достатньо високопоставлений чиновник, оскільки він стоїть нижче за Цая і Хань. Водночас присутність будь-якого з офіційних осіб була б безпрецедентною, оскільки раніше Китай на подібних церемоніях був представлений лише своїм послом у Вашингтоні.

«Трамп, імовірно, вважається занадто непередбачуваним для Сі, щоб взяти на себе внутрішній ризик особистої присутності», – розповів колишній провідний радник Білого дому з питань Китаю Денніс Вайлдер.

Як зазначає експосадовець, Китай, відправивши спеціального представника високого рангу для зустрічей з Трампом і його командою, може продемонструвати бажання розпочати відносини з адміністрацією Трампа «на правильній ноті».

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як відомо, Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Також обраний президент США заявив, що вже мав контакти з главою Китаю.

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Теги: Дональд Трамп Китай інавгурація

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