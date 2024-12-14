Губернатор Орловської області підтвердив атаку БпЛА по нафтобазі

Сьогоднішня ніч видалася неспокійною для окупантів у Орловській області

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков повідомив, що внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури. Про це він написав у Telegram.

«Сьогоднішня ніч видалася неспокійною у Орловській області. Унаслідок масованої атаки безпілотників сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури, осколками збитих дронів пошкоджені кілька приватних будинків. Оперативні служби перебувають на місці та вживають заходів щодо ліквідації наслідків ворожої атаки», – зазначив він.

Кличков також запевнив, що жертв і постраждалих немає і в традиційній для російських чиновників манері пофантазував, що «перемога буде за ними».

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня в російському Орлі пролунали вибухи, очевидці повідомили про атаку на нафтобазу.

Зазначимо, 12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

До слова, у Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку. Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. Про це повідомив в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.