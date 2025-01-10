Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg
Економічні показники Китаю не найкращі
фото: pardafas.com

Ринки б'ють на сполох через «дефляційну спіраль» у Китаї

Інвестори в китайські державні облігації, які оцінюються у 11 трильйонів доларів, ніколи не були настільки песимістичні щодо другої за величиною економіки світу. Деякі з них тепер роблять ставки, що Китай скочується в глибоку кризу через утворення дефляційної спіралі. Проблему описує агентство Bloomberg.

Інвестори б’ють на сполох: поточна економічна ситуація в Китаї не є оптимістичною, і якщо країна не вживе жодних заходів, Піднебесна може отримати «дефляційну спіраль». Таку ситуацію Японія пережила після 1990-х років у «період економіки бульбашки».

Прибутковість китайських суверенних облігацій із терміном погашення через 10 років за останні тижні впала до історичного мінімуму, створивши безпрецедентний розрив у 300 базисних пунктів із американськими аналогами. Так сталося незважаючи на низку заходів економічного стимулювання, оголошених урядом та лідером нації Сі Цзіньпіном.

«За останні тижні дохідність 10-річних державних облігацій Китаю впала до історичного мінімуму (1,606%) із спредом у 300 базисних пунктів порівняно з дохідністю подібних облігацій США (4,671%). Це різке падіння прибутковості призвело до того, що прибутковість державних облігацій Китаю значно нижча за рівень, який спостерігався під час фінансової кризи 2008 року та пандемії, а наднизька прибутковість є ознакою дефляції, що підкреслює занепокоєння ринку щодо потенційного падіння Китаю», – йдеться у матеріалі.

Песимізм плюс стриманий оптимізм

Якщо занепокоєння власників облігацій має підстави, то наслідки для Пекіна будуть глибокими і тривалими. Приступ дефляції загальмує економіку КНР, що є одним із найбільших двигунів економічного зростання всього світу, додасть нових проблем із соціальною стабільністю у другій за чисельністю населення країні та посилить відтік капіталу.

Як пишуть аналітики агентства, ще більшого песимізму додає той факт, що у 90-ті роки минулого століття Японія постраждала від ідентичних проблем. Як і тоді Японія, Китай сьогодні постраждав від краху ринку нерухомості, слабких приватних інвестицій, млявого споживання, величезного боргового тягаря і швидкого старіння населення.

Хоча більшість ринкових інвесторів вважають, що Китай навряд чи повторить «японську спіраль» дефляції, оскільки «економічний контроль» Китаю набагато сильніший, ніж японського уряду, поточне економічне становище Китаю дуже схоже на ситуацію в Японії після «бульбашки», включаючи обвал нерухомості, слабкі приватні інвестиції, мляве споживання, високий борг і старіння населення. Однак китайський уряд не є бездіяльним перед обличчям поточної економічної слабкості. З вересня минулого року Китай запровадив низку планів економічного стимулювання. 

«Якщо уряду не вдасться вчасно розвіяти песимізм серед інвесторів, споживачів і підприємств, труднощі економічного відновлення з часом зростатимуть. Це порочне коло, і якщо його не виправити, буде тільки гірше. В уроках Японії є психологічний фактор – чим довше зберігатиметься така ситуація, тим слабшою буде довіра бізнесу та споживачів», – заявив головний інвестиційний директор abrdn Plc Сінь-Яо Нг, головний інвестиційний директор Abrdn Plc.

Деякі економісти вважають, що коли кумулятивний ефект заходів стимулювання стане очевидним і ринок нерухомості може досягти дна, економіка може відновитися у 2026 році.

До слова, голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін розлютився через слова економіста Гао Шаньвеня. За даними джерел, аналітик припустив, що офіційний Пекін завищив дані про економічне зростання всередині країни.

Нагадаємо, існує думка, що економіка Китаю зазнає труднощів через надлишок виробничих потужностей та зниження попиту. Це призводить до того, що компанії знижують ціни, скорочують інвестиції та звільняють співробітників, що, у свою чергу, посилює спад споживчих витрат.

Читайте також:

Теги: економіка Японія Китай влада населення Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тему «ісламізму» росіяни уже використовували раніше у відносинах з США
Теракти як інструмент: як Путін готується до переговорів з Трампом
3 сiчня, 09:30
Турецькі компаніх сподіваються заробити на відбудові Сирії
Будівельні компанії Туреччини отримали неочікуваний зиск від змін у Сирії
11 грудня, 2024, 14:46
Ціни в Китаї не перестануть падати, і Пекін прагне до радикальних рішень
«Це замкнене коло»: розкрито причини економічного хаосу в Китаї
17 грудня, 2024, 10:34
ЗМІ: Оскільки багато вчителів делегують відповідальність за нагляд за домашніми завданнями батькам, китайські батьки часто розглядають успішність своїх дітей як відображення їхнього власного успіху
У Китаї батько зліг з інфарктом, допомагаючи сину з домашнім завданням. Це не перший випадок
17 грудня, 2024, 21:31
 Тиснява сталася ще до початку заходів, коли люди намагалися зайняти собі перші місця
У Нігерії в тисняві на благодійних акціях загинуло щонайменше 67 людей
23 грудня, 2024, 02:52
Лідерам Колумбії та Панами не сподобались плани Трампа на Панамський канал
Трамп хоче повернути Панамський канал: президенти Панами й Колумбії відреагували
23 грудня, 2024, 14:30
Діти цього року розпочнуть нове покоління людства
Зумери вже в минулому: 2025 року народжуватимуться діти покоління Beta
30 грудня, 2024, 13:01
Шамсуд-Дін Джаббар спланував теракт в Новому Орлеані
Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані готувався вбити свою родину – CNN
2 сiчня, 10:09
Нерухомість у Вільнюсі постійно зростає у ціні
У нерухомість яких країн Європи варто інвестувати у 2025 році: перелік
6 сiчня, 18:16

Економіка

Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg
Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg
Японія розширила санкції проти Росії
Японія розширила санкції проти Росії
США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів
США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів
Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters
Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини
Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
34K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера
25K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру
17K
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua