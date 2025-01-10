Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg

Ринки б'ють на сполох через «дефляційну спіраль» у Китаї

Інвестори в китайські державні облігації, які оцінюються у 11 трильйонів доларів, ніколи не були настільки песимістичні щодо другої за величиною економіки світу. Деякі з них тепер роблять ставки, що Китай скочується в глибоку кризу через утворення дефляційної спіралі. Проблему описує агентство Bloomberg.

Інвестори б’ють на сполох: поточна економічна ситуація в Китаї не є оптимістичною, і якщо країна не вживе жодних заходів, Піднебесна може отримати «дефляційну спіраль». Таку ситуацію Японія пережила після 1990-х років у «період економіки бульбашки».

Прибутковість китайських суверенних облігацій із терміном погашення через 10 років за останні тижні впала до історичного мінімуму, створивши безпрецедентний розрив у 300 базисних пунктів із американськими аналогами. Так сталося незважаючи на низку заходів економічного стимулювання, оголошених урядом та лідером нації Сі Цзіньпіном.

«За останні тижні дохідність 10-річних державних облігацій Китаю впала до історичного мінімуму (1,606%) із спредом у 300 базисних пунктів порівняно з дохідністю подібних облігацій США (4,671%). Це різке падіння прибутковості призвело до того, що прибутковість державних облігацій Китаю значно нижча за рівень, який спостерігався під час фінансової кризи 2008 року та пандемії, а наднизька прибутковість є ознакою дефляції, що підкреслює занепокоєння ринку щодо потенційного падіння Китаю», – йдеться у матеріалі.

Песимізм плюс стриманий оптимізм

Якщо занепокоєння власників облігацій має підстави, то наслідки для Пекіна будуть глибокими і тривалими. Приступ дефляції загальмує економіку КНР, що є одним із найбільших двигунів економічного зростання всього світу, додасть нових проблем із соціальною стабільністю у другій за чисельністю населення країні та посилить відтік капіталу.

Як пишуть аналітики агентства, ще більшого песимізму додає той факт, що у 90-ті роки минулого століття Японія постраждала від ідентичних проблем. Як і тоді Японія, Китай сьогодні постраждав від краху ринку нерухомості, слабких приватних інвестицій, млявого споживання, величезного боргового тягаря і швидкого старіння населення.

Хоча більшість ринкових інвесторів вважають, що Китай навряд чи повторить «японську спіраль» дефляції, оскільки «економічний контроль» Китаю набагато сильніший, ніж японського уряду, поточне економічне становище Китаю дуже схоже на ситуацію в Японії після «бульбашки», включаючи обвал нерухомості, слабкі приватні інвестиції, мляве споживання, високий борг і старіння населення. Однак китайський уряд не є бездіяльним перед обличчям поточної економічної слабкості. З вересня минулого року Китай запровадив низку планів економічного стимулювання.

«Якщо уряду не вдасться вчасно розвіяти песимізм серед інвесторів, споживачів і підприємств, труднощі економічного відновлення з часом зростатимуть. Це порочне коло, і якщо його не виправити, буде тільки гірше. В уроках Японії є психологічний фактор – чим довше зберігатиметься така ситуація, тим слабшою буде довіра бізнесу та споживачів», – заявив головний інвестиційний директор abrdn Plc Сінь-Яо Нг, головний інвестиційний директор Abrdn Plc.

Деякі економісти вважають, що коли кумулятивний ефект заходів стимулювання стане очевидним і ринок нерухомості може досягти дна, економіка може відновитися у 2026 році.

До слова, голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін розлютився через слова економіста Гао Шаньвеня. За даними джерел, аналітик припустив, що офіційний Пекін завищив дані про економічне зростання всередині країни.

Нагадаємо, існує думка, що економіка Китаю зазнає труднощів через надлишок виробничих потужностей та зниження попиту. Це призводить до того, що компанії знижують ціни, скорочують інвестиції та звільняють співробітників, що, у свою чергу, посилює спад споживчих витрат.