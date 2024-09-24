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Китай вперше в історії вивів у море всі свої авіаносці: The Telegraph назвала причину

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Китай вперше в історії вивів у море всі свої авіаносці: The Telegraph назвала причину
Китайські авіаносці вийшли у море
фото з відкритих джерел

Китайська армія продовжує проводити навчання та готуватись до можливого військового конфлікту

Вперше в своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем. Про це пише видання The Telegraph.

Колишній радянський «Ляонін», його сестринський корабель місцевого виробництва «Шаньдун» і новітній, найбільший і найкращий авіаносець китайського виробництва «Фуцзянь» – були в морі минулими вихідними.

«Фуцзянь» проводив навчання у Жовтому морі. «Ляонін» з ескортом перебував у Філіппінському морі на схід від Тайваню, а «Шаньдун» проводив випробування у Південно-Китайському морі також поблизу берегів Тайваню.

Варто підкреслити, що «Фуцзянь» поки що офіційно не прийнятий до військово-морських сил Китаю, проте, коли це станеться, китайський флот за авіаносною силою стане другим у світі, випередивши Королівські ВМС та флот Індії.

Однак відставатиме від флоту США. Більше того, носії КНР менші ніж в США: «Ляонін» і «Шаньдун» водотоннажністю близько 60 000 тонн. «Фуцзянь» – близько 70 000 тонн. Їх повітряна компонента менша і, що особливо важливо, лише «Фуцзянь» має катапульти – їх три – і може запускати винищувачі J-15 і (в перспективі) J-35 з максимальною вагою.

Журналісти The Telegraph вважають, що той факт, що Китай вивів у море одразу всі свої авіаносці, є загрозливим для безпеки Тайваню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю та намагається покращити свою обороноздатність. 

До слова, президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії «історичні» землі на Далекому Сході. За його словами, Росія наразі перебуває в слабкому становищі.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони Тайваню планує розробити гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун. Технологія пов'язана з гіперзвуковим озброєнням.  

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Теги: росія армія Китай корабель навчання авіаносець Тайвань

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