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Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети
фото з відкритих джерел

Китай назвав запуск ракети назвали звичайним заходом для щорічних військових навчань

Міністерство оборони Китаю провело тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети з імітованою боєголовкою у води Тихого океану. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Запуск ракети було здійснили 25 вересня о 8:44 (3:44 за Києвом). За словами пресслужби, ракета впала «у заздалегідь визначеній морській зоні».

Китай назвав запуск ракети назвали звичайним заходом для щорічних військових навчань, що «відповідає міжнародному праву та практиці, та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль».

Це перше за 44 роки випробування міжконтинентальної балістичної ракети з боку Китаю. До цього, у 2021 році, Пекін проводив випробування гіперзвукової ракети, яка «облетіла весь світ, скинула гіперзвуковий планувальний апарат, що влучив у ціль у Китаї».

Пекін не уточнив, яку саме ракету він випробував. Останньою відомою міжконтинентальною балістичною ракетою Китаю є Dongfeng-41. Вона вперше надійшла на озброєння у 2017 році та має робочий радіус дії до 12 000–15 000 км і, як зазначається, здатна досягти материкової частини США.

Нагадаємо, вперше у своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем.

До слова, Китай збільшує свій ядерний потенціал. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки (СНБ) Білого дому Джон Кірбі.

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Теги: Китай військові навчання ракета

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