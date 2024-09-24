Радник Зеленського пояснив, звідки в російській зброї з'являються іноземні деталі

Важливі деталі, які використовуються у ворожих системах спостереження, безпілотниках і ракетах, постачаються з Китаю, США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших країн

Владислав Власюк назвав спосіб, як зменшити потік західної продукції до РФ

Приблизно 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на фронті в Україні, надходять із Китаю. Про це заявив уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк, передає Reuters.

«Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні комплектуючі, то близько 60% надходитимуть з Китаю. У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками стосовно цього. Я сказав би, що найбільша проблема – це КНР», – зазначив Власюк.

За його словами, важливі деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках і ракетах, також постачаються зі США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.

Власюк переконаний, що Євросоюз міг би зробити більше для припинення потоку західної продукції, зокрема вжити заходів проти російської атомної компанії «Росатом».

«Росатом... ми вважаємо, що Росія використовує свої мережі для постачання російської армії», – сказав посадовець.

На його думку, європейські столиці неохоче роблять будь-що через домінування Росії у постачаннях для атомних електростанцій. Блок також може бути орієнтований на логістику Росії, таку як аеропорти та морські порти, а також фінансові установи, які сприяють продажам. Власюк також вказав на пакет санкцій США щодо ІТ, який, за його словами, виявився дуже ефективним після набрання чинності на початку цього місяця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії заводи, які виробляють військову техніку та зброю, збільшують це виробництво, обходячи санкції.

До слова, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав Північну Корею найбільш небезпечним для України військовим союзником Росії. Обсяги поставок зброї та боєприпасів із цієї країни прямо впливають на інтенсивність бойових дій.