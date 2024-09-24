Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Радник Зеленського пояснив, звідки в російській зброї з'являються іноземні деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радник Зеленського пояснив, звідки в російській зброї з'являються іноземні деталі
Важливі деталі, які використовуються у ворожих системах спостереження, безпілотниках і ракетах, постачаються з Китаю, США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших країн
фото з відкритих джерел

Владислав Власюк назвав спосіб, як зменшити потік західної продукції до РФ

Приблизно 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на фронті в Україні, надходять із Китаю. Про це заявив уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк, передає Reuters.

«Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні комплектуючі, то близько 60% надходитимуть з Китаю. У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками стосовно цього. Я сказав би, що найбільша проблема – це КНР», – зазначив Власюк.

За його словами, важливі деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках і ракетах, також постачаються зі США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.

Власюк переконаний, що Євросоюз міг би зробити більше для припинення потоку західної продукції, зокрема вжити заходів проти російської атомної компанії «Росатом».

«Росатом... ми вважаємо, що Росія використовує свої мережі для постачання російської армії», – сказав посадовець.

На його думку, європейські столиці неохоче роблять будь-що через домінування Росії у постачаннях для атомних електростанцій. Блок також може бути орієнтований на логістику Росії, таку як аеропорти та морські порти, а також фінансові установи, які сприяють продажам. Власюк також вказав на пакет санкцій США щодо ІТ, який, за його словами, виявився дуже ефективним після набрання чинності на початку цього місяця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії заводи, які виробляють військову техніку та зброю, збільшують це виробництво, обходячи санкції. 

До слова, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав Північну Корею найбільш небезпечним для України військовим союзником Росії. Обсяги поставок зброї та боєприпасів із цієї країни прямо впливають на інтенсивність бойових дій. 

Теги: росія Китай зброя озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 вересня школярі проникли на авіабазу
В Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8
Вчора, 16:22
До виборів президента США залишилось 45 днів
Що зараз турбує американців. Підсумки новин за тиждень
20 вересня, 19:23
За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, Україні вдалося завдати удару по сховищу РФ, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери
Удар по складах у Торопці: розвідка Естонії назвала ключову деталь успіху
20 вересня, 17:10
За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни
Вірменія виходить із ОДКБ? Прем’єр Пашинян зробив жорстку заяву
18 вересня, 11:10
На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України
Американський генерал пояснив, чому США обмежують Україну в ударах
10 вересня, 15:15
Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна не може бути обмежена у захисті
Удари по території Росії. Новий очільник МЗС зробив заяву
8 вересня, 12:34
Загони бойового армійського резерву країни були вперше створені у 2021 році
РФ створює добровольчий батальйон для захисту Курщини: деталі від британської розвідки
30 серпня, 12:25
Ультрас ФК «Партизан», що мають зв’язки з російським ГРУ, розгорнули банер проти видобутку літію у Сербії – «Не дамо росу, не дамо траву, не дамо Дрину, не дамо Саву»
Центр оборонних реформ: За екологічними протестами у Сербії ймовірно стоїть Росія
26 серпня, 14:00
РФ намагається брати під вогневий контроль певні ділянки фронту на Запоріжжі
Росія активізувала атаки й наступальні дії на одному з напрямків фронту
25 серпня, 12:07

Економіка

Радник Зеленського пояснив, звідки в російській зброї з'являються іноземні деталі
Радник Зеленського пояснив, звідки в російській зброї з'являються іноземні деталі
Зеленський зустрівся із впливовими американцями (відео)
Зеленський зустрівся із впливовими американцями (відео)
США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія
США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
53K
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
37K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
24K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
23K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua