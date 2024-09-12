У світі різко зросли ціни на пшеницю після атаки РФ на судно в Чорному морі

ЗМІ: Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до 5,9175 дол за бушель, що є найвищим показником з липня 2024 року

Ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,2% після заяви України про влучання російської ракети у зерновоз в Чорному морі, коли судно вийшло з українських територіальних вод. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ф'ючерси на пшеницю підскочили на 2,2% після того, як Україна заявила, що РФ вразила ракетою корабель з зерном», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до 5,9175 дол за бушель, що є найвищим показником з липня 2024 року.

При цьому, зростання відбулося напередодні щомісячного звіту про попит та пропозицію Міністерства сільського господарства США, який повинен бути опублікований згодом.

Нагадаємо, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. «Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», – каже він.

Як відомо, за 10 місяців роботи українського морського коридору, який був забезпечений Об’єднаними силами оборони України було експортовано 55 млн тонн вантажів. До слова, понад 80 тис. тонн українського зерна ворог вивіз із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових.