РФ створила в Китаї секретний проєкт із виробництва ударних безпілотників – Reuters

Російська компанія налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України

Росія запустила виробництво ударних безпілотників дальнього радіуса дії в Китаї для використання у війні проти України. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, російська компанія «Іжевський електромеханічний завод «Купол», дочірня структура державної корпорації «Алмаз-Антей», розробила безпілотник під назвою «Гарпія-3» і провела його льотні випробування за участю китайських фахівців.

Згодом компанія «Купол» повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.

Китайська влада заявила, що не має відомостей про подібні проєкти, наголосивши на суворому контролі над експортом військової продукції, включно з безпілотними літальними апаратами.

Аналітики зазначають, що якщо факт постачання китайських безпілотників підтвердиться, це стане важливою подією. За словами Фабіана Хінца, експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень, досі Китай постачав Росії товари подвійного призначення, але не цілі системи озброєння.

Дрон «Гарпія-3» може долати близько 2 тис. км з корисним навантаженням 50 кг, згідно зі звітами «Купола». Зразки «Гарпія» і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський «Купол» для подальших випробувань.

Згідно з документами, вивченими Reuters, «Купол» отримав сім військових безпілотників китайського виробництва, включно з двома «Гарпіями-3», у свою штаб-квартиру в російському місті Іжевську.

За словами двох джерел у європейській розвідці, доставка зразків безпілотників до «Купола» стала першим конкретним свідченням того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БпЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.

Нагадаємо, виробництво зброї коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд. Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн.

Як повідомлялося, китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський «Шахед», яким російські війська активно атакують Україну.

До слова, Росія почала виробляти новий ударний безпілотник дальнього радіуса дії, який має назву «Гарпія-А1». Зокрема, для його виготовлення використовується китайський двигун та деталі.