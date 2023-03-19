Ордер Міжнародного кримінального суду: юридичними документами війни не виграються

Ордер просто збільшує ціну Путіна під час здачі міжнародному правосуддю

Найяскравіші та найрезонансніші папери лише оформлюють перемогу на полі бою

Не бачу сенсу особливо захоплюватися видачею ордера МКС кремлівському фюрерку.

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По-перше, подія це давно очікувана та закономірна. Бо злочини недоімперії в Україні кричущі та множинні.

По-друге, ордер – крок символічний, оскільки реалізувати його поки що неможливо.

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У практичному сенсі цей ордер просто збільшує ціну Путіна під час здачі його міжнародному правосуддю.

Випотрошена тушка фюрерка для кремлівських аборигенів стає тубільницьким аналогом індульгенції, яка прощає їм багато гріхів.

Але доля війни, як і доля цього ордера зокрема, вирішуватиметься у битвах навесні-літом поточного року. І в підготовці до нашого вирішального наступу є як позитивні процеси, так і моменти, що викликають відверту тривогу.

Отже, головне – попереду. Юридичними документами війни не виграються. Найяскравіші та найрезонансніші папери лише оформлюють перемогу на полі бою.