У Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси (відео)
Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів
У Росії стався потужний вибух в районі Воткинського заводу. Відомо, що цей завод виробляє боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь-М. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
«Потужний вибух у Удмуртії. Жителі Воткінська діляться відео величезної пожежі у соцмережах.
Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення», – йдеться у повідомленні.
Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що вибух під Іжевськом, відео з яким розійшлося у соціальних мережах та Telegram-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів.
Принаймні, саме таку інформацію, за даними Baza, представники заводу спочатку донесли до місцевого МНС.
Раніше повідомлялося, у Росії спалахнула масштабна пожежа на території тюрми.
Також у Ростовській області РФ після вибухів палав поліефірний завод.
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