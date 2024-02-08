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У Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси (відео)
Воткинський завд, на якому стався вибух, виробляє боєприпаси для ракетного комплексу
фото скріншот відео

Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів

У Росії стався потужний вибух в районі Воткинського заводу. Відомо, що цей завод виробляє боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь-М. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

«Потужний вибух у Удмуртії. Жителі Воткінська діляться відео величезної пожежі у соцмережах.

Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення», –  йдеться у повідомленні.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що вибух під Іжевськом, відео з яким розійшлося у соціальних мережах та Telegram-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

Принаймні, саме таку інформацію, за даними Baza, представники заводу спочатку донесли до місцевого МНС.

Раніше повідомлялося, у Росії спалахнула масштабна пожежа на території тюрми.

Також у Ростовській області РФ після вибухів палав поліефірний завод.

Теги: завод росія вибух пожежа

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