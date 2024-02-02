Мільйон снарядів від ЄС для України: Боррель зробив заяву

Боррель нагадав про дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання

До березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів. Про це повідомляє глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

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Боррель нагадав, що ще у березні 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 000 снарядів. Це 52% від поставленої цілі.. Водночас Боррель звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.

«Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена ​​минулого року, була дуже амбітною», – заявив Боррель.

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Представник ЄС нагадав про дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання. А також те, що для нових інвестицій необхідно більше часу, тому це одна з причин затримки.

«Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. Європейське оборонне агентство підписало 60 рамкових контрактів з європейськими виробниками для спільної закупівлі боєприпасів калібру 155 мм. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року.

Нагадаємо, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.